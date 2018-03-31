Торговое представительство РФ, расположенное в районе Хайгейт на севере Лондона, считают в правительстве Великобритании "шпионским логовом", пишет The Telegraph со ссылкой на информированный источник. О том, что в Лондоне рассматривают возможность закрытия торгпредства, также сообщают собеседники The Daily Mail.
Пресса утверждает, что помимо торговой миссии у Кремля есть еще три основные "базы" в Великобритании: посольство, генеральное консульство и загородная недвижимость в прилегающих к Лондону графствах, передает DW.
Отношения между Москвой и Лондоном обострились после того, как в начале марта в британском Солсбери были обнаружены без сознания экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что их отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом военного назначения "Новичок", разработанным в СССР.
14 марта Лондон первым объявил о высылке 23 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. 26 марта американские власти объявили о высылке из США 60 российских дипломатов и закрытии консульства РФ в Сиэтле. Аналогичные действия последовали со стороны Канады, Австралии и более 20 европейских стран, включая Украину и Грузию. В общей сложности было объявлено о высылке 146 российских дипломатов.
В пятницу, 30 марта, российские власти объявили о начале "зеркальной высылки" дипломатов. Для этого в МИД РФ в этот день приезжали дипломаты из Нидерландов, Италии, Финляндии, Литвы, Латвии, Украины, Польши, Швеции, Дании, Эстонии, Канады, Австралии, Великобритании, Чехии, Франции, Германии, Албании, Румынии, Македонии и Ирландии.
Британия готова закрыть "логово шпионов" - торгпредство РФ в Лондоне (23)
В правительстве Великобритании назвали торговое...
Ученые: пчелиный рой — это суперорганизм, работающий как мозг человека (19)
Исследователи из Университета Шеффилда...
Опрос: 60% россиян возложили вину за трагедию в "Зимней вишне" на власти (44)
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово,...
Трагедия в Кемерово: возбуждено еще одно дело, задержана начальник инспекции госстройнадзора (1)
Следственный комитет РФ возбудил еще одно уголовное...
Российский телеканал RT с 1 апреля прекращает вещание в Вашингтоне (22)
Российские прокремлевский телеканал RT , вещающий на...
TOP новостей
Началась электронная регистрация в вильнюсские школы на новый учебный год (1)
В марте началась электронная регистрация в вильнюсские...
Погода: на следующей неделе — до 17 градусов тепла (3)
В выходные в Литве ожидаются осадки: снег и дождь....
Ночь на улицах Вильнюса: возможно ли скрыться от полиции на дырявых покрышках?
В ночь с пятницы на субботу в Вильнюсе, как обычно, был...
Россия ответила Литве - высылает трех литовских дипломатов (542)
В ответ на высылку трех российских дипломатов из Литвы...
Паланга готова к длинным выходным: за сутки просят впечатляющие деньги (20)
Если в Литве есть место, где трудно угадать цены, то это...