Выполняя роль матери, Мэтью не справился со своими обязанностями, возненавидел ребенка, которого он сравнивал с дьяволом, и в конце концов избил его до смерти.
По решению суда спортивный инструктор Мэтью Скалли-Хикс будет отбывать пожизненный срок лишения свободы. Право на условно-досрочное освобождение он получит через 18 лет, пишет The Daily Mail.
Как следует из материалов уголовного дела, трагедия произошла в мае 2016 года в Лландаффе (Кардифф). Мэтью вместе со своим 36-летним сексуальным партнером Крейгом Скалли-Хиксом оформил опеку над годовалой девочкой Элси. Бумаги на удочерение Элси гомосексуалы оформляли в течение восьми месяцев. Девочка была отобрана у родной матери органами опеки на пятый день своего рождения. Чиновники мотивировали свои действия тем, что мать вела асоциальный и беспорядочный образ жизни, а потому не смогла бы ухаживать за младенцем.
Крейг взял на себя роль кормильца в семье и пропадал целыми днями на работе, а традиционные женские обязанности в виде домашних хлопот и ухаживания за ребенком достались Мэтью. С момента формального удочерения Элси провела в доме своих отцов всего две недели, после чего была доставлена в больницу с тяжелейшими травмами и в состоянии комы. Все попытки врачей вернуть Элси к жизни провалились. В итоге девочку, которой на тот момент исполнилось 1,5 года, отключили от аппарата искусственного жизнеобеспечения 29 мая 2016 года.
После трагической смерти ребенка полицейские изучили гаджеты супругов Скалли-Хикс и выяснили, что через 12 дней после удочерения девочки Мэтью отправил другу SMS со словами: "Я словно прохожу через ад из-за Элси!" В тот же вечер он написал своему партнеру Крейгу, что девочка является психопаткой. По словам Мэтью, Элси — сатана в обличье младенца.
Соседи гомосексуалов рассказали, что неоднократно слышали крики из их дома. По их словам, Мэтью постоянно оскорблял ребенка, ругался и повышал на него голос. Чтобы заглушить плач девочки, он включал громкую музыку, но это только ухудшало ситуацию. В ноябре 2015-го Мэтью сломал ногу Элси, а когда партнер вернулся с работы, заявил ему, что девочка просто упала, писал Life.
Вечером 25 мая 2016 года, Мэтью зверски избил ребенка. Фитнес-тренер схватил девочку за грудную клетку и сжал с такой силой, что сломал ей ребра. Затем злоумышленник ударил ребенка головой о твердую поверхность, причинив тяжелую черепно-мозговую травму. Кроме того, Элси получила травмы глаз, передает Yahoo.
Однополые браки были разрешены в Великобритании совсем недавно. Официально такие союзы заключаются с 2014 года.
Британия: гомосексуал за убийство удочеренной годовалой девочки осужден пожизненно (3)
В Великобритании Кардиффский королевский суд вынес...
США готовы выделить около 5 млрд долларов на противодействие РФ в Европе (108)
Комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты...
Биограф Ленина: Вождь революции хотел создать новый тип человека — homo sovieticus (46)
"Судя по его новой биографии, Ленин получил абсолютную...
НАТО укрепит мосты и дороги в Европе для прохождения тяжелых танков (106)
В НАТО намерены пересмотреть требования к гражданской...
США развернули на Аляске систему ПВО сразу для трех целей (28)
Агентство по противоракетной обороне (MDA) Министерства...
TOP новостей
В парламент Литвы вызвали полицию: в организме депутата было 1,82 промилле полиция ищет Бальсиса, который уехал на автомобиле (41)
Депутат литовского парламента Линас Бальсис, которого...
Глава МВД Литвы выяснит, почему депутату с 1,82 промилле алкоголя в организме позволили уехать (3)
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...
Случай Бальсиса - не единственный в истории парламента Литвы (2)
Линас Бальсис – не единственный депутат, состояние...
Официальная статистика по Литве: рекорды бьют и эмиграция, и иммиграция (4)
До ноября этого года из Литвы эмигрировало больше...
Влиятельным предпринимателям - подарок от государства (8)
Конфедерация промышленников Литвы (КПЛ) - одна из...