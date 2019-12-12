Подсчет голосов начнется сразу после их закрытия в 22:00. Оглашение предварительных результатов ожидается в пятницу утром.
Избирательные участки оборудованы по всей стране в школах, церквях, зданиях городских и районных советов и даже в прачечных самообслуживания.
Каждый из 650 депутатов британского парламента будет избран простым большинством голосов в своем округе.
Решение о проведении досрочных выборов было принято Палатой общин в конце октября и одобрено Палатой лордов.
Основной вопрос, остро стоящий перед политиками и перед всем британским обществом, - судьба брексита. От того, как он решится, зависят экономика Британии и будущее Национальной системы здравоохранения.
На избирательном участке пришедшим проголосовать не нужно показывать паспорт или удостоверение личности, достаточно назвать свое имя и адрес. Голосовать можно один раз и только за одного кандидата.
Многие избиратели уже проголосовали по почте. Два года назад таких было семь миллионов.
Проголосовать на выборах может каждый человек старше 18 лет с гражданством Великобритании.
В день голосования до его завершения британскому телевидению и радио запрещено сообщать что-либо о программах и обещаниях кандидатов, политике партий, результатах опросов и прочих вещах, которые могут повлиять на результаты голосования.
Эти правила резко контрастируют с американскими, где кандидаты продолжают свою агитацию в день голосования. Британские правила направлены на то, чтобы освещение выборов в день голосования было беспристрастным, нейтральным и не оказывало какого-либо давления на избирателей.
Более подробно о том, что можно, а что нельзя на выборах в Великобритании, читайте здесь.
В последний раз выборы в зимнее время прошли в 1974 году, а в декабре Британия в последний раз голосовала в 1923-м.
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