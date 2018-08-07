Daily Telegraph пишет, что правительство также готово инициировать "международное давление" на Россию, чтобы вынудить ее действовать "подобающим образом".

Как сообщили DT и другим изданиям неназываемые анонимные источники, цель такого запроса - добиться того, чтобы предполагаемые виновные предстали перед британским судом, хотя сам запрос будет отправлен только через несколько недель, а то и месяцев.

Газеты пишут, что в понедельник источники в правительстве выразили готовность сделать все возможное, чтобы добиться осуждения виновных в нападении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

DT напоминает, что британские спецслужбы убеждены в том, что яд был незаконно ввезен в Британию российскими гражданами.

Москва, по всей видимости, отвергнет любые попытки добиться выдачи своих граждан, считает и Times, и DT, и Guardian, и Daily Mail. В понедельник российские власти подтвердили, что никакого официального запроса по этому поводу они пока не получали.

DT цитирует источники в правительстве, сообщившие, что запрос пока не готов, для его подготовки потребуются не дни, а недели, если не месяцы. В то же время они выражают уверенность в том, что запрос будет отправлен.

"Мы обязаны попытаться добиться того, чтобы эти люди оказались здесь, как бы трудно это ни было. Мы также готовы оказать на Россию международное давление, чтобы вынудить ее поступить подобающим образом", - приводит DT слова своего анонимного источника.

Guardian в свою очередь сообщает, что Королевская прокуратура уже несколько месяцев отслеживает перемещения двух подозреваемых с целью выяснить, когда именно они въехали в Британию и выехали из нее в период вокруг покушения на Скрипалей.

Подозревается, что "Новичок" был привезен в Британию в парфюмерном флаконе, и с помощью пульверизатора вещество было нанесено на ручку входной двери дома Скрипаля. После чего флакон был выброшен где-то в Солсбери.

Спустя несколько месяцев его подобрали Дон Стерджесс и ее друг Чарльз Роули. Роули остался жив, а Стерджесс умерла от отравления. Как предполагают, она побрызгала вещество себе на запястья, думая, что это духи.

Британское правительство с самого начала возлагало вину за отравление "Новичком" на Москву.

Запрос о выдаче, по всей видимости, вновь разожжет разгоревшийся сразу после покушения на Скрипалей дипломатический скандал, в результате которого десятки российских дипломатов были высланы из разных стран мира, считает DT.

В прошлом президент Владимир Путин неоднократно отвергал призывы к России об экстрадиции в Британию ее граждан.

Ни в Королевской прокуратуре, ни в ведущей расследовании полиции Лондона сообщения прессы по этому поводу пока не комментируют.

Министерство внутренних дел заявило, что, в соответствии с давно сложившейся политикой и практикой, правительство Британии не станет ни отрицать, ни подтверждать запрос об экстрадиции до тех пор, пока в связи с этим делом подозреваемый не будет арестован.