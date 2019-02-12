Оказалось, что все это время мужчина тратил деньги на бурные вечеринки в своем особняке. Когда деньги испарились, Майклу пришлось продать все имущество и выйти на работу. Теперь он колет дрова и носит мешки с углем.
По словам мужчины, о растраченных деньгах он совершенно не жалеет. «Легко нажито — легко прожито», - говорит Майкл. Он утверждает, что богатство не принесло ему счастья. Нынешнее положение приносит ему истинное удовлетворение.
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