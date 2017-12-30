В Ирландии в 2017 году было выдано рекордное число паспортов иностранцам ирландского происхождения. Пятую часть из 779 тысяч выданных за год удостоверений личности получили заявители, живущие в Великобритании и Северной Ирландии, сообщило в пятницу, 20 декабря, министерство иностранных дел в Дублине.
Выдача паспортов увеличилась на 6 процентов по сравнению с прошлым и на 15 процентов по сравнению с 2015 годом.
Повышенный интерес к ирландскому гражданству в Дублине связывают с намерением Великобритании покинуть Евросоюз в 2019 году. Как сообщает агентство AFP, с лета прошлого года, когда британцы на референдуме проголосовали за "Брекзит", в других странах ЕС также стало расти число заявлений от граждан Великобритании на получение гражданства.
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