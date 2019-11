По делу о смерти 39 человек, найденных в авторефрижераторе в графстве Эссекс к северо-востоку от Лондона, арестован 23-летний уроженец Северной Ирландии. Кристофера Кеннеди подозревают в торговле людьми, сообщает полиция Эссекса в воскресенье, 24 ноября.

A man has been charged with human trafficking offences.

The man from northern Ireland was arrested in connection with our enquiry in to the deaths of 39 Vietnamese nationals in a lorry trailer found in #Grays on 23 October.

Read more here:https://t.co/NhmGRDEzNO pic.twitter.com/qRxb5muI3Q