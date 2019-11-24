По делу о смерти 39 человек, найденных в авторефрижераторе в графстве Эссекс к северо-востоку от Лондона, арестован 23-летний уроженец Северной Ирландии. Кристофера Кеннеди подозревают в торговле людьми, сообщает полиция Эссекса в воскресенье, 24 ноября.

Кеннеди задержали 22 ноября на автомагистрали вблизи города Биконсфилд к северо-западу от Лондона. Королевская уголовная прокуратура выдвинула ему обвинения в участии в преступном сговоре о перевозке людей с целью их дальнейшей эксплуатации, а также нарушении миграционного законодательства Великобритании. Суд по делу арестованного запланирован на 25 ноября

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Ранее были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, торговле людьми и содействии нелегальной иммиграции и отмыванию денег водителю авторефрижератора, 25-летнему Морису Робинсону из Северной Ирландии. В Великобритании по делу были взяты под стражу еще три человека, задержания произведены также в Ирландии и Вьетнаме.

Все 39 погибших были вьетнамцами

Фура, в которой находились тела 39 вьетнамцев, была найдена в промышленной зоне города Грейс в Эссексе 23 октября. Согласно выводам предварительного следствия, зарегистрированный в Болгарии грузовой автомобиль 22 октября прибыл в Зеебрюгге, бельгийский порт на побережье Северного моря. Затем он достиг Пурфлита - порта на Темзе - в Эссексе, недалеко от того места, где он в итоге был обнаружен. В числе погибших оказались не менее трех несовершеннолетних и 19-летняя девушка.