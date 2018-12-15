Британцам после Brexit придется платить за краткие поездки в ЕС

В ноябре ЕК заявила о готовности предоставить британским подданным безвизовый режим краткосрочных поездок в ЕС при условии, если Лондон пойдет на аналогичный шаг для граждан стран Евросоюза, напоминает ТАСС. Безвизовый режим будет введен в случае, если Лондон и Брюссель заключат соглашение по Brexit, текст которого был согласован в предварительном порядке, но пока не получил одобрения в британском парламенте.

При этом одобренный в ноябре Лондоном и Брюсселем проект политической декларации по будущим отношениям предусматривает необходимость получения виз для длительного пребывания британцев на территории Евросоюза, и для граждан стран ЕС — в Великобритании.

Однако даже в случае введения безвизового режима на Великобританию после Brexit будет распространяться действие европейской системы обязательной онлайн-регистрации (ETIAS), отметили в ЕК. По правилам этой системы, граждане стран, имеющих соглашение о безвизовом режиме со странами ЕС, должны будут проходить проверку безопасности и получать соответствующие сертификаты перед путешествием.

Внедрение системы ETIAS одобрил в июле Европарламент, она начнет действовать в конце 2020 или в начале 2021 года. Гражданам более чем 60 стран и территорий придется заполнять перед поездкой электронную анкету, указав информацию о себе, о цели поездки и маршруте. По итогам проверки, которая обойдется в семь евро, путешественник получит соответствующий сертификат сроком на три года. Для людей моложе 18 и старше 70 лет проверка будет бесплатной.

Отдельно потребуется указать информацию о привлечении к уголовной и административной ответственности за последние 10 лет. Если в "послужном списке" просителя окажутся преступления, связанные с терроризмом, для него упомянутый временной промежуток составит 20 лет.

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение британских законодателей.

Если парламент Великобритании не одобрит соглашение по Brexit, договоренность о безвизовом режиме не будет иметь силы, и британцам придется получать визы для краткосрочных поездок в ЕС, а гражданам стран Евросоюза — в Великобританию.