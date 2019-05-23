Brexit: лидер Палаты общин Британии подала в отставку

Она заявила, что больше не верит, что нынешнее правительство сможет довести до конца выход страны из Европейского союза (Brexit).

Несколько министров сказали Би-би-си, что Мэй больше не может оставаться на своем посту.

Ранее Ледсом выдвигала свою кандидатуру в лидеры правящей Консервативной партии, однако позже добровольно сошла с дистанции в пользу Терезы Мэй.

"С огромным сожалением и тяжелым сердцем я решила выйти из состава правительства", — написала Ледсом в своем "Твиттере", приложив к сообщению скан своего заявления об уходе.

It is with great regret and a heavy heart that I have decided to resign from the Government. pic.twitter.com/f2SOXkaqmH — Andrea Leadsom MP (@andrealeadsom) May 22, 2019







Лидер Палаты общин входит в состав правительства Британии и отвечает за взаимодействие кабинета с нижней палатой парламента.

Отставка Ледсом — 36-я по счету в кабинете Мэй, при том что 21 из них была связана с Brexit.

Новость об увольнении политика пришла спустя день после того, как премьер-министр в очередной раз попыталась получить поддержку парламента с целью свой вариант соглашения по Brexit.

На этот раз Мэй также предложила ряд уступок, в том числе — пообещала провести голосование о проведении второго всеобщего референдума по Brexit.

Первый референдум прошел в июне 2016 года и закончился победой сторонников выхода из ЕС.