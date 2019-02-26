По плану лейбористов Великобритания останется в Таможенном союзе и будет крепко связана с единым европейским рынком, а права граждан и потребительские стандарты должны будут соответствовать нормам ЕС. По словам Корбина, это позволит выйти из тупика и "предотвратить хаос отказа от сделки" с Брюсселем.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возможность второго плебисцита отвергает и считает его по угрозой демократии. Она пообещала 12 марта представить на голосование в парламент доработанный вариант сделки с ЕС и рассчитывает на голоса тех депутатов, которые хотят избежать "брексита" без сделки. Но среди них немало сторонников повторного референдума, и надежды Мэй получить их поддержку могут не оправдаться.
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