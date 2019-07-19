Выход из состава ЕС без договора погрузит Великобританию в рецессию и будет иметь серьезные последствия для британского бюджета. К такому выводу приходят авторы независимого исследования, проведенного по заказу правительства в Лондоне. В докладе Службы по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility), обнародованном в четверг, 18 июля, указывается, что в случае "Брекзита" без сделки Лондону придется ежегодно брать новые долги на сумму в 30 млрд фунтов стерлингов (33,4 млрд евро).
В своих прогнозах эксперты, которые по заказу правительства в Лондоне часто готовят доклады о стабильности британского бюджета, исходят из того, что нерегулируемый "Брекзит" приведет к снижению инвестиций, сокращению объема экспорта из-за новых торговых барьеров и сильному обвалу британского фунта. В случае реализации данного сценария, они предсказывают глубокую рецессию и сокращение объема ВВП на 2 процента к концу 2020 года.
Еще более драматичные последствия
При этом авторы исследования отмечают, что последствия нерегулируемого "Брекзита" могут оказаться еще драматичнее, поскольку в анализе не учитывались, к примеру, многокилометровые очереди, которые возникнут на британских таможенных пунктах.
Министр финансов Филип Хэммонд, призывавший на референдуме 2016 года к дальнейшему пребыванию Великобритании в составе ЕС, воспользовался выводами экспертов, чтобы вновь раскритиковать обоих кандидатов на пост премьер-министра Бориса Джонсона и Джереми Ханта, которые готовы согласиться и с вариантом жесткого "Брекзита".
Президент Украины: мы не говорим об обмене моряков, их Россия должна вернуть (1)
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что...
Власти Германии предупредили о рисках использования FaceApp (3)
Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты...
Новая глава ЕК продолжит политику санкций против Москвы (5)
Урсула фон дер Ляйен снова выразила уверенность в том,...
Корабль ВМС США уничтожил иранский беспилотник (10)
Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг...
TOP новостей
Легендарные домики в Швянтои: экономные люди могут недорого прожить здесь всю неделю (42)
Лето – настоящее время отпусков, жители Литвы ищут,...
Жители калининградского курорта о туристах из Литвы: они приезжают ради дешевого алкоголя (67)
Светлогорск считается основным курортом...
Житель Литвы попал в абсурдную ситуацию: покойный отец купил автомобиль и совершил ДТП (3)
Один штраф за другим, разные города, разные марки машин,...
Треть ДТП в Литве совершают молодые водители (2)
Молодые водители совершают треть всех ДТП в Литве ....
В Вильнюсе открыт новый изолятор временного содержания
18 июля в Вильнюсе под звуки оркестра торжественно...