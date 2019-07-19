В исследовании, проведенном по заказу британского правительства, подчеркивается, что нерегулируемый "Брекзит" станет тяжелым ударом для британского бюджета. Эксперты предсказывают рецессию и значительное сокращение ВВП.
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Выход из состава ЕС без договора погрузит Великобританию в рецессию и будет иметь серьезные последствия для британского бюджета. К такому выводу приходят авторы независимого исследования, проведенного по заказу правительства в Лондоне. В докладе Службы по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility), обнародованном в четверг, 18 июля, указывается, что в случае "Брекзита" без сделки Лондону придется ежегодно брать новые долги на сумму в 30 млрд фунтов стерлингов (33,4 млрд евро).

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В своих прогнозах эксперты, которые по заказу правительства в Лондоне часто готовят доклады о стабильности британского бюджета, исходят из того, что нерегулируемый "Брекзит" приведет к снижению инвестиций, сокращению объема экспорта из-за новых торговых барьеров и сильному обвалу британского фунта. В случае реализации данного сценария, они предсказывают глубокую рецессию и сокращение объема ВВП на 2 процента к концу 2020 года.

Еще более драматичные последствия


При этом авторы исследования отмечают, что последствия нерегулируемого "Брекзита" могут оказаться еще драматичнее, поскольку в анализе не учитывались, к примеру, многокилометровые очереди, которые возникнут на британских таможенных пунктах.

Министр финансов Филип Хэммонд, призывавший на референдуме 2016 года к дальнейшему пребыванию Великобритании в составе ЕС, воспользовался выводами экспертов, чтобы вновь раскритиковать обоих кандидатов на пост премьер-министра Бориса Джонсона и Джереми Ханта, которые готовы согласиться и с вариантом жесткого "Брекзита".

Deutsche Welle
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