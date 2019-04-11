Европейский союз на экстренном саммите вечером 10 апреля дал оказавшейся в тупике Британии отсрочку выхода из ЕС до 31 октября. В противном случае в ночь на субботу Британию ждал бы "жесткий брексит".
© Reuters / Scanpix

По условиям отсрочки Британия может не дожидаться ее конца и формально выйти из ЕС раньше, если Палата общин все-таки ратифицирует трижды отвергнутое ею соглашение о выходе из Евросоюза.

В этом случае выход Британии состоится в первый день месяца, следующего за тем, в который будет ратифицировано соглашение.

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"Это означает дополнительные шесть месяцев [...] Хочу обратиться к моим британским друзьям: это достаточное время, чтобы найти наилучшее решение. Пожалуйста, не потратьте это время впустую", - сказал на пресс-конференции по итогам саммита председатель Европейского совета Дональд Туск.

По словам Туска, в течение этих шести месяцев Британия может ратифицировать соглашение о выходе и выйти из ЕС раньше, чем конец октября, может "пересмотреть свою стратегию в отношении "брексита", а может и вовсе отозвать уведомление о выходе из Евросоюза, то есть отменить "брексит".

При этом глава Европейского совета не исключает, что выход Британии из ЕС придется перенести еще раз.

"Политические намерения стран-членов ЕС ясны: мы хотим и надеемся, что Британия примет окончательное решение к октябрю. Но я слишком старый, чтобы исключать другой сценарий", - сказал Туск.

Тереза Мэй на своей пресс-конференции по итогам саммита сказала, что постарается в ближайшее время все же добиться одобрения проекта соглашения с ЕС в Палате общин и, соответственно, скорого выхода Британии из Евросоюза.

"Я продолжаю считать, что мы должны покинуть Евросоюз, приняв соглашение, как можно скорее", - сказала Мэй.

В решении саммита ЕС говорится о промежуточной оценке состояния дел с "брекситом" в конце июня. Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на итоговой пресс-конференции пояснили, что речь не идет, например, о новом чрезвычайном саммите, на котором ЕС мог бы отменить отсрочку.

"Это просто момент, в который мы проведем оценку ситуации. Это не очередная "точка отсечения". Настоящий момент принятия решения - в октябре", - сказал Юнкер.

Перед саммитом ЕС премьер-министр Британии Тереза Мэй настойчиво подчеркивала, что добивается от Брюсселя лишь краткой отсрочки - до 30 июня, но лидеры стран союза решили, что столь небольшая отсрочка не имеет смысла: нет никакой гарантии, что за это время британские политики смогут преодолеть разногласия и найти выход из политического тупика, в котором оказались в связи с "брекситом".

Большая часть стран ЕС склонялась к тому, чтобы дать Британии отсрочку на девять месяцев или даже на год, но президент Франции Эммануэль Макрон, по сведениям, доносившимся до журналистов из-за закрытых дверей зала заседаний, настаивал на совсем короткой отсрочке - до конца мая. В итоге был принят компромиссный вариант.

Дата 31 октября, как объясняют европейские дипломаты, связана грядущей сменой руководящего состава в ЕС: 1 ноября должна вступить в полномочия новая Европейская комиссия, и если Британия действительно в конце концов соберется уйти, то важно, чтобы она не участвовала в работе нового правительства Евросоюза.

Что дальше?


Большинство в парламенте решительно настроено против "жесткого брексита", и депутаты уже предприняли все меры, чтобы его предотвратить: на этой неделе парламент принял закон, обязывающий правительство добиваться отсрочки.

Далее Британия (а именно парламент) теоретически в любой момент может все-таки одобрить проект соглашения о выходе - и выйти в первый день следующего месяца.

Этот выход будет во многом формальным: по соглашению в день выхода начинается длительный переходный период, в течение которого стороны будут договариваться обо всем комплексе новых отношений, а пока Британия фактически останется частью единого пространства ЕС.

Если в ближайшие недели мечты Терезы Мэй не сбудутся и парламент не ратифицирует соглашение, то Британия дожна будет принять участие в выборах Европарламента в конце мая.

На деле же теперь для Лондона становятся открытыми все варианты, включая новый референдум и возможную отмену "брексита", на которую надеются противники выхода из ЕС.

Новый референдум?


Тереза Мэй на прошлой неделе пообещала, что если соглашение с ЕС опять не пройдет в парламенте, вынести на голосование Палаты общин разные альтернативные варианты действий в отношении ЕС.

Если среди этих вариантов будет предложение о референдуме и если оно вдруг получит большинство, то второй референдум станет реальностью. Пока, впрочем, против второго референдума была не только премьер, но и большинство депутатов.

На пресс-конференции по итогам саммита Тереза Мэй на пять разных вопросов ответила примерно одним и тем же ограниченным набором фраз, в который входит и фраза о том, что, по ее мнению, долг правительства и вообще британских политиков - выполнить решение, принятое на референдуме 2016 года.

Смена премьера?


Не исключен, впрочем, и обратный вариант: Терезу Мэй на постах лидера Консервативной партии и премьер-министра сменит кто-то из радикальных брекситеров и поведет дело к решительному разрыву с ЕС, с соглашением о выходе или без него.

Тереза Мэй в конце марта пообещала депутатам-однопартийцам уйти до 22 мая, если Палата общин с их помощью все-таки утвердит соглашение о выходе из ЕС.

Однако все больше оппонентов Мэй внутри партии открыто говорят о необходимости сместить ее в ближайшее время - возможно, до конца мая - и летом провести выборы нового лидера партии.

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