Бразилия отказалась от денег "Большой семерки" на тушение лесных пожаров

Президент Франции Эммануэль Макрон, принимавший в Биаррице лидеров G7, заявлял, что "Большая семерка" готова выделить Бразилии 22 млн долларов. Бразильские власти не пояснили отказ от помощи, но ранее президент страны Жаир Болсонару обвинял Францию в колониализме.
Министр обороны Бразилии говорил, что пожары в Амазонии находятся под контролем. Комментируя предложение о помощи со стороны G7, глава администрации президента Бразилии Оникс Лорензони заявил изданию Globo: "Спасибо, конечно, но, возможно, эти средства следовало бы потратить на восстановление лесов в Европе".
"Макрон не в состоянии предотвратить предсказуемый пожар в храме, который является всемирным наследием, и теперь хочет поучать нашу страну?" - добавил Лорензони, имея в виду апрельский пожар в соборе Парижской Богоматери.
Он также сказал, что Бразилия может сама научить любой народ тому, как надо защищать леса.
В Бразилии горит рекордная площадь леса, в основном в Амазонии, свидетельствуют данные национального агентства космических наблюдений. Президент Франции Макрон на прошлой неделе охарактеризовал происходящее как международный кризис.
Ранее бразильский президент Болсонару говорил, что у его правительства недостаточно ресурсов для борьбы с пожарами. Болсонару критиковали за то, что при нем проблема исчезновения лесов Амазонии усугубляется из-за его антиэкологической риторики.
Французское отделение Greenpeace, однако, отзывалось о предложении G7 как о "неадекватном", учитывая обстоятельства и масштабы бедствия.
В понедельник голливудский актер Леонардо Ди Каприо заявил, что выделит 5 млн долларов на спасение лесов Амазонии.
Что предлагала "Большая семерка"?
В понедельник было объявлено, что страны "семерки" - Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония - готовы выделить Бразилии 22 млн долларов на борьбу с пожарами.
Макрон заявил, что средства будут выделены незамедлительно - главным образом, чтобы задействовать в тушении больше самолетов. Он также сказал, что Франция "предлагает конкретную военную поддержку" в регионе.
Но Болсонару заявил, что Макрон предпринимает "беспричинную и абсурдную атаку на Амазонию", а также "скрывает свои истинные намерения за идеей "Большой семерки".
Несмотря на заявления Болсонару, министр окружающей среды Бразилии Рикарду Саллес первоначально сообщил журналистам, что страна примет помощь.
Что делает Бразилия?
В прошедшую пятницу Болсонару, столкнувшийся с потоком критики из-за рубежа, приказал армии включиться в тушение пожаров.
По данным бразильских властей, 44 тысячи военных были направлены для борьбы с огнем в Амазонию, после чего помощь военных запросили еще семь штатов.
В субботу председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС может отказаться от ратификации торгового соглашения с Южной Америкой, если Бразилия не в состоянии решить вопрос с пожарами.
В сухой сезон лесные пожары происходят в Бразилии часто, но в этом году их площадь на 85% больше, чем в прошлом, показывают данные спутникового мониторинга.
Би-би-си выяснила, что рекордное увеличение площади пожаров совпало с резким уменьшением объема штрафов, которые власти Бразилии выписывают за нарушения в сфере экологии.
В чем важность Амазонии?
В Амазонии расположен крупнейший на планете тропический лес. Он является жизненно важным хранилищем углеродистого нагара и замедляет глобальное потепление. Лес расположен на территории нескольких стран, но основная его площадь приходится на Бразилию.
Амазонию называют "легкими планеты" за ту важнейшую роль, которую она выполняет в поглощении углерода и производстве кислорода.
Тропический лес Амазонии приходится домом для трех миллионов видов растений и животных, а также для миллиона аборигенов.
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