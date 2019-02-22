Власти Бразилии не намерены предоставлять территорию страны для возможного военного вторжения США в Венесуэлу. Подобная операция была бы "преждевременной и не имела смысла", заявил бразильский вице-президент Антониу Гамилтон Моурау в интервью агентству AFP в четверг, 21 февраля. Он подчеркнул, что сложившуюся ситуацию должны разрешить сами венесуэльцы.
В свою очередь, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телекомпании CBS назвал военное вмешательство в ситуацию "одним из вариантов". Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо также не исключил военного вторжения США в южноамериканскую страну.
Ранее 21 февраля глава Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией с 20.00 (03.00 мск 22 февраля). Тем самым венесуэльские власти намерены воспрепятствовать поставкам американской гуманитарной помощи, о которой просила оппозиция. С этой целью уже была закрыта граница с Колумбией. Мадуро категорически отказывается пропускать грузы из США под тем предлогом, что поставки гумпомощи станут прикрытием для американского военного вторжения.
В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. Оппозиция бойкотировала выборы, а их результаты не признали Европейский Союз, США и ряд стран Латинской Америки.
22 января в Каракасе и других городах страны начались массовые акции протеста после вступления Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Позднее Верховный суд Венесуэлы запретил ему выезжать за рубеж.
Большинство стран Евросоюза, включая Германию, заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Кроме того, его признали США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки, а также Организация американских государств.
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