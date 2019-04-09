Бразилия и США пытаются вызвать раскол в армии Венесуэлы

Болсонаро в интервью радио Jovem Pan заявил, что в случае военного вторжения в Венесуэлу он попросит совета у Совета национальной обороны и Конгресса Бразилии о том, какие действия должна предпринять его страна.
"Мы не можем позволить Венесуэле стать новой Кубой или Северной Кореей", – сказал Болсонару.
Он также отметил, что любое военное вмешательство свергнет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его словам, вероятнее всего, после этого в стране начнется партизанская война, которую будут вести самые ярые сторонники Мадуро, вне зависимости от того, кто придет к власти.
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