Бразилия и США пытаются вызвать раскол в армии Венесуэлы

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что работает с правительством США, чтобы посеять разногласия в армии Венесуэлы, чтобы та перестала поддерживать Николаса Мадуро.
Jairas Bolsonaro, Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

Болсонаро в интервью радио Jovem Pan заявил, что в случае военного вторжения в Венесуэлу он попросит совета у Совета национальной обороны и Конгресса Бразилии о том, какие действия должна предпринять его страна.

"Мы не можем позволить Венесуэле стать новой Кубой или Северной Кореей", – сказал Болсонару.

Он также отметил, что любое военное вмешательство свергнет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его словам, вероятнее всего, после этого в стране начнется партизанская война, которую будут вести самые ярые сторонники Мадуро, вне зависимости от того, кто придет к власти.

"Голос Америки"
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