Впоследствии Келли публично извинилась в прямом эфире. Между тем в четверг вместо нового выпуска передачи Келли на канале показали старый выпуск за 31 августа. Источники The Washington Post сообщают, что канал NBC прекратит показывать шоу Келли под названием "Сегодня". Представитель телеканала рассказал изданию, что передача будет идти до конца недели.
Впоследствии стало известно, что телеведущая потребовала с телекомпании 50 миллионов долларов, пишет TMZ. Издание отмечает, что до расторжения контракта, срок которого заканчивался бы через год и десять месяцев, журналистка получала 25 миллионов долларов в год. По информации журнала, адвокат телеведущей Брайан Фридман намерен позвонить в телекомпанию с требованием выплатить Келли всю зарплату, полагающуюся ей по договору.
По информации Daily Mail, сумма, на которую Келли могла бы рассчитывать в случае опровержения нарушения с ее стороны, могла бы составить 69 миллионов долларов. По данным Variety, адвокат планирует встретиться с руководителями телеканала в пятницу, 26 октября.
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