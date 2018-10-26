Телекомпания NBC уволила журналистку, бравшую в 2017 году интервью у Путина, за высказывания про "излишнюю политкорректность в США". Как сообщает The New York Post, Келли заявляла, что белым людям невозможно надеть черную маску или раскрасить лицо черным гримом на Хэллоуин без того, чтобы не вызвать осуждения со стороны. Она добавила, что похожие проблемы возникают и у афроамериканцев, которые хотят раскрасить лицо белой краской.
Megyn Marie Kelly
© AP / Scanpix

Впоследствии Келли публично извинилась в прямом эфире. Между тем в четверг вместо нового выпуска передачи Келли на канале показали старый выпуск за 31 августа. Источники The Washington Post сообщают, что канал NBC прекратит показывать шоу Келли под названием "Сегодня". Представитель телеканала рассказал изданию, что передача будет идти до конца недели.

Статьи по теме:
Месут Озил покидает сборную Германии по футболу  (1)
Заметка европарламентария Андрикене возмутила литовских футбольных болельщиков  (28)

Впоследствии стало известно, что телеведущая потребовала с телекомпании 50 миллионов долларов, пишет TMZ. Издание отмечает, что до расторжения контракта, срок которого заканчивался бы через год и десять месяцев, журналистка получала 25 миллионов долларов в год. По информации журнала, адвокат телеведущей Брайан Фридман намерен позвонить в телекомпанию с требованием выплатить Келли всю зарплату, полагающуюся ей по договору.

По информации Daily Mail, сумма, на которую Келли могла бы рассчитывать в случае опровержения нарушения с ее стороны, могла бы составить 69 миллионов долларов. По данным Variety, адвокат планирует встретиться с руководителями телеканала в пятницу, 26 октября.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В фильмах про Бонда обнаружили сексизм, расизм, насилие и гомофобию (10)

Тысячи пользователей Twitter раскритиковали классические...

Евролига расследует расистские заявления президента клуба "Летувос ритас" (18)

Президент баскетбольного клуба "Летувос ритас"...

Баскетболист Леброн Джеймс: быть чернокожим в США тяжело (3)

Суперзвезда американского баскетбола Леброн Джеймс...

В мире

Опубликовали творческое завещание Сенцова (11)

Украинский политзаключенный в российской тюрьме...

Бравшая интервью у Путина телеведущая NBC уволена за расизм (11)

Телекомпания NBC уволила журналистку, бравшую в 2017 году...

Разрыв РПЦ и Константинополя: все, что надо знать о конфликте православных церквей (14)

Решение синода Русской православной церкви разорвать...

"Коммерсант": Владислав Росляков планировал сжечь керченский колледж (1)

Подозреваемый в нападении на керченский колледж...

В Иордании автобус со школьниками смыло потоком во время ливня. Погибли 17 человек (1)

В Иордании школьный автобус был смыт потоком во время...

TOP новостей

Главы парламентов стран Балтии не лелеют надежд на компенсацию за оккупацию (238)

Председатели парламентов Балтийских стран сомневаются...

Прогноз изменился: на 1 ноября обещают приятную погоду (1)

Две недели назад сообщалось, что в первые дни ноября в...

За незамененные вовремя шины литовским водителям грозит не только штраф (12)

По правилам, литовские водители до 10 ноября обязаны...

Школа проводит эксперимент: обед стоит 1 евро, есть можно, сколько хочешь (22)

Директор Вельжисской гимназии (Паневежский район)...

СМИ: Жемялис покидает число акционеров московского аэропорта "Жуковский" (1)

Связанная с предпринимателем Гедиминасом Жемялисом...