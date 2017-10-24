"Теперь нам необходимо добиться отмены фиктивного ордера на арест Интерпола", - заявил основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital понедельник, 23 октября, на своей странице в Twitter.
GREAT NEWS! My ESTA (US visa waiver) was restored. I successfully checked into a US flight. Now we need to fix bogus Interpol arrest warrant— Bill Browder (@Billbrowder) October 23, 2017
Таможенная и пограничная служба США в тот же день сообщила, что выданное Браудеру разрешение на въезд в страну ESTA остается действительным.
Днем ранее инвестор сообщил об аннулировании его статуса участника программы упрощенного въезда в США. По его словам, это произошло сразу после того как Россия внесла его имя в базу Интерпола и запросила его арест.
Внесен в базу Интерпола
Российским властям удалось внести Браудера в базу Интерпола для запроса на арест в одностороннем порядке благодаря процедуре "diffusion" - рассылке напрямую странам-членам организации. С 2012 года Россия неоднократно пыталась добиться задержания Браудера с помощью Интерпола, однако каждый раз получала отказ, поскольку не могла убедить руководство организации в том, что не руководствуется политическими мотивами.
С 1995 по 2006 годы возглавляемый Браудером Hermitage Capital Management был одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском фондовом рынке. В 2007 году прокуратура заподозрила его дочерние предприятия в уклонении от налогов, но до суда дело не дошло. После обысков в компании юрист Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 миллионов долларов США. После чего прокуратура обвинила самого Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и провел почти год в следственном изоляторе в Москве. В ноябре 2009 года Магнитский умер в СИЗО в возрасте 37 лет.
В 2012 году в США был принят "закон Магнитского". Первоначально он распространялся на причастных к гибели юриста в СИЗО. В дальнейшем в список персон, попадающих под ограничения, стали вноситься и другие лица, ответственные за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека. 18 октября текущего года в Канаде также был принят "закон Магнитского". Он предусматривает замораживание активов и запрет на въезд в страну для иностранных чиновников, причастных к нарушениям прав человека и коррупционным преступлениям. В ходе слушаний в Палате общин Канады отмечалось, что этот закон затронет прежде всего чиновников из России, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана и Мьянмы.
Генпрокурор Украины: Саакашвили отказано в статусе беженца, можно депортировать
Государственная миграционная служба Украины отказала...
Австрия: Курц зовет крайне правых "друзей России" в правительство (1)
Лидер победившей на выборах в Австрии Народной партии...
Аэропорт Одессы и метро Киева подверглись атакам хакеров (1)
Информационная система международного аэропорта...
В НАТО занялись улучшением защиты морских путей от российской угрозы (2)
НАТО готовится одобрить создание двух новых команд для...
Глава Евросовета Туск не исключил отмену Brexit (3)
Переговоры по Brexit могут завершиться заключением...
TOP новостей
Куда пропали самые дорогие в Литве рельсы? (20)
"Литовская железная дорога" ( ЛЖД ) не спешит выплачивать...
Собчак назвала Крым украинским и рассказала о своих приоритетах (72)
Телеведущая Ксения Собчак , объявившая о планах...
Закон об укреплении семьи вызвал бурю в обществе (8)
Восемьдесят неправительственных организаций (НПО) и...