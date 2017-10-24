"Теперь нам необходимо добиться отмены фиктивного ордера на арест Интерпола", - заявил основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital понедельник, 23 октября, на своей странице в Twitter.

GREAT NEWS! My ESTA (US visa waiver) was restored. I successfully checked into a US flight. Now we need to fix bogus Interpol arrest warrant — Bill Browder (@Billbrowder) October 23, 2017





Таможенная и пограничная служба США в тот же день сообщила, что выданное Браудеру разрешение на въезд в страну ESTA остается действительным.

Днем ранее инвестор сообщил об аннулировании его статуса участника программы упрощенного въезда в США. По его словам, это произошло сразу после того как Россия внесла его имя в базу Интерпола и запросила его арест.

Внесен в базу Интерпола

Российским властям удалось внести Браудера в базу Интерпола для запроса на арест в одностороннем порядке благодаря процедуре "diffusion" - рассылке напрямую странам-членам организации. С 2012 года Россия неоднократно пыталась добиться задержания Браудера с помощью Интерпола, однако каждый раз получала отказ, поскольку не могла убедить руководство организации в том, что не руководствуется политическими мотивами.

С 1995 по 2006 годы возглавляемый Браудером Hermitage Capital Management был одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском фондовом рынке. В 2007 году прокуратура заподозрила его дочерние предприятия в уклонении от налогов, но до суда дело не дошло. После обысков в компании юрист Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 миллионов долларов США. После чего прокуратура обвинила самого Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и провел почти год в следственном изоляторе в Москве. В ноябре 2009 года Магнитский умер в СИЗО в возрасте 37 лет.

В 2012 году в США был принят "закон Магнитского". Первоначально он распространялся на причастных к гибели юриста в СИЗО. В дальнейшем в список персон, попадающих под ограничения, стали вноситься и другие лица, ответственные за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека. 18 октября текущего года в Канаде также был принят "закон Магнитского". Он предусматривает замораживание активов и запрет на въезд в страну для иностранных чиновников, причастных к нарушениям прав человека и коррупционным преступлениям. В ходе слушаний в Палате общин Канады отмечалось, что этот закон затронет прежде всего чиновников из России, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана и Мьянмы.