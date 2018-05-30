Его ознакомили с его правами, после чего практически сразу отпустили.

Браудер написал в "Твиттере", что полиция везет его в участок, но не говорит, в какой именно. К своему посту бизнесмен приложил фотографию, сделанную с заднего сидения полицейской машины.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd— Bill Browder (@Billbrowder) May 30, 2018

В подтверждение своих слов Браудер также выложил в "Твиттере" фотографию ордера на свой арест на английском языке. В тексте документа перечислены права задержанного, однако информации о причине задержания как минимум на этой странице документа нет.

Коллега Браудера, глава юридической фирмы Firestone Duncan Джемисон Файерстоун сообщил радиостанции "Бизнес FM", что Браудера пригласили в Испанию, чтобы он дал в местном суде показания против россиян, которые получили часть суммы, предположительно украденной из российского бюджета в рамках схемы, обнаруженной юристом Hermitage Capital Сергеем Магнитским.

"Так что это безумно и невероятно, что испанцы его арестовали. Я вполне уверен, что произошла какая-то ошибка и все завершится освобождением Браудера, потому что российский ордер на арест по своей природе явно является политическим", - сказал Файерстоун.

Недействительный ордер

Позднее пресс-служба полиции Испании действительно сообщила, что Браудер отпущен из полицейского участка, так как срок действия ордера на его арест уже истек, а в базе Интерпола документ остался по ошибке.

"Ордер на арест имеет ограничения по сроку, и когда он истекает, то документ должен быть удален из электронной базы, но в этом случае Интерпол не удалил его. Уже в полицейском участке стало понятно, что он недействителен", - цитирует представителя полиции агентство Франс пресс.

В октябре прошлого года Браудер сообщил, что Интерпол отклонил ордер на его арест со стороны Москвы, отметив, что организация пошла на такой шаг уже в пятый раз.

"Самая важная вещь состоит в том, что они (Интерпол) сообщили всем странам-членам, чтобы те не исполняли никаких требований в отношении меня со стороны России", - заявлял Браудер.

Два приговора

Браудер выступает с резкой критикой России после смерти в СИЗО юриста его компании Сергея Магнитского. В июле 2013 года Тверской суд Москвы вынес британскому бизнесмену первый заочный приговор.

Браудера признали виновным в неуплате налогов компанией "Дальняя степь" на сумму более 522 млн рублей с помощью фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот для инвалидов. Бизнесмен получил девять лет лишения свободы.

В декабре 2017 года Тверской суд Москвы вынес Браудеру второй заочный приговор. Он и его партнер Иван Черкасов признаны виновными в преднамеренном банкротстве компании "Дальняя степь", работавшей в России. В итоге Браудер получил еще девять лет лишения свободы.

Суд также взыскал с Браудера и Черкасова 4,2 млрд рублей по гражданским искам. Иски подали три отделения управления Федеральной налоговой службы по Москве.

Сам Браудер все уголовные дела, возбужденные против него в России, называет сфабрикованными. По его словам, это он вместе с Магнитским раскрыл масштабную аферу российских правоохранительных органов, после чего и оказался в центре их внимания.

Дело Магнитского

Юрист фонда Браудера Сергей Магнитский был арестован в ноябре 2008 года и скончался через год в СИЗО "Матросская тишина", не дождавшись суда.

Российские власти обвиняли Магнитского в том, что он якобы помогал Браудеру уклонятся от налогов. Сам юрист говорил, что он раскрыл масштабную преступную схему вывода средств из российского бюджета за границу, с помощью которой, по его сведениям, сотрудники правоохранительных органов похитили 5,4 млрд рублей.

После смерти Магнитского, вызвавшей широкий международный резонанс, в США был принят законодательный акт, названный в честь российского юриста. Он позволяет запрещать въезд в США и замораживать в американских банках активы людей, которых власти США считают причастными к нарушению прав человека.

Аналоги "закона Магнитского" были приняты и в других странах. Так, в феврале 2017 года британский парламент принял поправки в законодательство, которые расширяют полномочия правительства по борьбе с нарушителями прав человека и позволяют изымать недвижимость и замораживать активы иностранных чиновников.