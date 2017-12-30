Основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер призвал приостановить членство России в Интерполе за "вопиющее злоупотребление" механизмами работы этой международной организации. Об этом британский финансист написал в пятницу, 29 декабря, в своем микроблоге Twitter.
По словам Браудера, Россия в шестой раз обратилась в Интерпол за его арестом, "после того как предыдущие пять запросов были отклонены как нелегитимные и политически обусловленные".
Ранее представитель Генпрокуратуры РФ Михаил Резниченко сообщил, что ведомство готовит очередной запрос на объявление бизнесмена в международный розыск и его экстрадицию в Россию.
Этот шаг связан с тем, что Тверской районный суд Москвы 29 декабря во второй раз заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за "преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов". В первый раз в обвинительном приговоре фигурировала сумма, превышавшая 522 млн рублей, сейчас - 3,5 млрд рублей.
В октябре 2017 года Россия уже вносила запрос на арест Браудера в базу Интерпола, после чего бизнесмену аннулировали американскую визу. Однако после разбирательства Интерпол удалил запрос, а США восстановили разрешительный документ.
"Закон Магнитского"
Hermitage Capital Management с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском фондовом рынке. В 2007 году прокуратура заподозрила его дочерние предприятия в уклонении от налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 млн долларов.
В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. В 2012 году в США был принят "закон Магнитского", который сначала распространялся на причастных к гибели юриста в СИЗО, а потом - и на другие лица, ответственные за грубые нарушения прав человека.
Захват заложников в Харькове: неизвестный с взрывчаткой занял отделение "Укрпочты" (1)
В украинском Харькове мужчина взял заложников в...
В Лондоне хотели простить долг СССР в обмен на отказ от ядерного оружия (6)
Президент расположенного в Лондоне Европейского банка...
Трансгендеры с 2018 года вновь смогут служить в армии США (4)
Дональд Трамп еще летом отменил указ о допуске...
Экс-президент Египта Мурси приговорен к трем годам тюрьмы
Новый обвинительный приговор Мухаммеду Мурси ничего...
Германия: суд отправил в тюрьму 96-летнего "бухгалтера Освенцима" (1)
В Германии Федеральный конституционный суд не принял к...
TOP новостей
Не замки и не дворцы: необычные дома в Литве (4)
Одна или несколько необычных башен, арочные окна,...
Жители Литвы массово едут за алкоголем в Латвию (78)
Предпраздничный караван из Литвы направляется в...
Прогноз эксперта: эмиграция в следующем году может уменьшиться (28)
В 2018 году можно надеяться на снижение масштабов...
Другое лицо Литвы – в Паланге в первую очередь разобрали самые дорогие номера (68)
В ожидании Нового года Паланга трещит по швам....
Человеком года жители Литвы выбрали Далю Грибаускайте (189)
Человеком года в нашей стране жители Литвы выбрали...