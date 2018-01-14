Сын бывшего председателя КНДР Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера, написал статью под названием "Яркая путеводная звезда национального воссоединения". На необычную по тональности публикацию в главной газете Трудовой партии "Нодон Симбун" обратило внимание РБК.

Ким Чен Чхоль, средний сын Ким Чен Ира, пишет о "национальном воссоединении", которое, по мнению автора, "обязательно будет достигнуто, несмотря на существующие сложности". Отмечается, что "благородная патриотическая воля" прекратить эру конфронтации и "вступить в новую эру единства" - личная заслуга Ким Чен Ына, "высшего воплощения любви и доброжелательности".

"Время для севера и юга Кореи сесть лицом к лицу и начать искренний диалог об улучшении двухсторонних отношений", - говорится в статье. Ключевой задачей для обеих стран называется сокращение военной напряженности и создание мирной обстановки на полуострове.

Поводом для сдвига в отношениях обеих стран стало новогоднее обращение Ким Чен Ына. Северокорейский лидер заявил, что страна хотела бы принять участие в Олимпиаде, которая состоится в Пхёнчхане. Уже 9 января в пограничном пункте Пханмунджом состоялись первые за два года переговоры, где стороны начали обсуждать формат этого события. Сейчас планируется, что КНДР направит на Олимпиаду правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки, состоящую из танцоров и музыкантов. Вопрос участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде пока не решен.

Очередной раунд переговоров начинается 15 января. Предполагается, что стороны в деталях обсудят поездку, размещение граждан КНДР в Сеуле и другие вопросы.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9-го по 25 февраля.

Вашингтон в прессе снова ругают, но уже без Сеула

Американское командование предпринимает шаги, направленные на ухудшение атмосферы для оздоровления межкорейских отношений, и вся корейская нация "должна осознать гнусное нутро и агрессивную сущность США". Такой комментарий опубликовало официальное агентство ЦТАК.

В сообщении подчеркивается, что в прошлом каждый раз, когда между Севером и Югом намечались признаки улучшения отношений, США "злобно бешенствовали, чтобы препятствовать этому". "Антиобъединительная сущность США ни на йоту не изменилась и сегодня", - уверяет ЦТАК. В публикации США называют наилучшей мишенью для северокорейских ракет класса "Хвасон".

ЦТАК также утверждает, что США планируют направить к Корейскому полуострову два авианосца, при этом один из них - Carl Vinson - может быть размещен у Корейского полуострова в конце января или начале февраля, то есть накануне начала Олимпийских игр в Пхёнчхане. Такие действия Вашингтона агентство называет "суетой", направленной на ухудшение атмосферы для оздоровления межкорейских отношений и срыв "торжества нации".

Сами США, как указывает ТАСС, "напоминают волка, бродящего и выжидающего удобный момент у забора чужого дома, где справляют свадьбу".

Это агентство также подчеркивает, что такие шаги США являются вызовом общественности, единодушно выступающей за смягчение напряженности на Корейском полуострове.