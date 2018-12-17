Реконструкцию организуют церковь Олд-Саут-Митинг-Хаус и Музей Бостонского чаепития. В бухту выбросят более 40 контейнеров листового чая, который прислали в Бостон со всей страны.

Организаторы рассчитывают, что ежегодное мероприятие посетят тысячи человек. В связи с реконструкцией в воскресенье вечером в Бостоне перекроют улицы.

Исполнительный директор музея Шон Форд считает, что важно отмечать годовщину Бостонского чаепития, поскольку это было "самое важное событие, которое привело к американской революции".

"Проще говоря, если бы Бостонского чаепития не было, мы могли бы до сих пор быть британской колонией, – отмечает он. – Жители Бостона отважились постоять за себя и были готовы рисковать жизнью, домом и состоянием ради идеи, что граждане этой страны не должны облагаться налогами без представительства".

По его словам, уничтожение чая в Бостоне "изменило мир".

Генконсул Великобритании в Новой Англии Гарриетт Кросс поприветствует участников мероприятия, подчеркивая нынешний характер отношений между Бостоном и Соединенным Королевством.