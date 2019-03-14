52-летний Фрэнк Кали считался главарем клана Гамбино. В него выстрелили шесть раз у дверей его дома в районе Статен-Айленд, сообщили в полиции Нью-Йорка. По словам свидетелей, убийца также переехал Кали на автомобиле.
Стрелявшему удалось бежать, в связи с убийством пока никто не задержан, идет расследование, прокомментировали в полиции.
Франческо Кали возглавил клан Гамбино в 2015 году, сменив в этой роли Доминико Чефалу. У него была одна судимость за рэкет в составе организованной группы. По этому обвинению он отбыл срок в 16 месяцев.
Считается, что "итальянскую" мафию в Нью-Йорке контролируют пять кланов - Бонанно, Гамбино, Дженовезе, Коломбо и Луккезе.
Мафиозным кланам Нью-Йорка посвящено множество фильмов и книг. В частности, они были прототипами семей в романе Марию Пьюзо "Крестный отец".
Дом застреленного босса находится в престижном микрорайоне Тодт Хилл, где, как считается, живут мафиози. В этом районе по сценарию фильма "Крестный отец" жила семья Корлеоне.
Клан Гамбино обрел влияние в 1930 году по итогам так называемой "Кастелламмарской войны" за контроль над италоамериканской мафией. Гамбино оперируют на территории всей страны. Многие эксперты считают Гамбино самым могущественным из пяти итальянских кланов.
Особое место в истории семьи Гамбино занимает Джон Готти, возглавлявший клан с середины 1980-х до начала 1990-х годов. Готти, которому долго удавалось избежать уголовного преследования, получил прозвище "тефлоновый дон".
В 1992 году его приговорили к пожизненному заключению, он умер в тюрьме в 2002 году.
На прошлой неделе в тюрьме Нью-Йорка скончался Кармайн Персико - 85-летний гангстер и босс криминальной семьи Коломбо. Он провел последние 33 года в тюрьме, отбывая 1З9-лeтний cpoк.
В среду двух главарей семьи Бонанно - Джозефа Каммарано и Джона Дзанкокьо - оправдали по делу о вымогательстве и рэкете.
Босс мафии убит в Нью-Йорке. Впервые в этом веке (1)
Главу одного из пяти крупнейших мафиозных кланов...
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