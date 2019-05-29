Бориса Джонсона вызвали в суд, обвинив во лжи о "брексите"

"Мы отправляем в ЕС 350 млн фунтов в неделю. Давайте вместо этого финансировать наше здравоохранение", - это был один из главных лозунгов кампании за "брексит" перед референдумом 2016 года. Этот лозунг был на знаменитом красном агитационном автобусе стороннников выхода из ЕС.

Британское статистическое ведомство тогда же, в мае 2016 года, в специальном заявлении опровергло это утверждение, заявив, что эта цифра неверна и "подрывает веру в официальную статистику". Согласно этой статистике, чистые отчисления Британии в бюджет ЕС в 2016 году были меньше в три с лишним раза.

Иск против Бориса Джонсона подал 29-летний бизнесмен Маркус Болл, который собрал 200 тысяч фунтов на судебный процесс в виде пожертвований.

Болл обвиняет Джонсона в должностном преступлении (в начале кампании Джонсон был мэром Лондона и депутатом парламента), а по британским законам за такое преступление может грозить серьезное наказание: вплоть до пожизненного заключения.

Рассмотрение дела началось в лондонском Магистратском суде Вестминстера на прошлой неделе, а в эту среду судья Маргот Коулмен объявила о решении вызвать самого политика.

Юристы Джонсона назвали иск "политическим трюком". Они отвергают обвинения в том, что их клиент каким-либо образом злоупотреблял своими политическими постами или недостойно вел себя на них.

Команда юристов Маркуса Болла заверяет, что их иск не касается "брексита" как такового.

"Неважно, лейборист ты, консерватор или либеральный демократ, за выход ты из ЕС или против. Демократия требует честности и ответственности от тех, кто занимает офциальные посты. Поведение же Бориса Джонсона не было ни ответственным, ни честным. Оно, как мы утверждаем, было преступным", - сказал на прошлой неделе в суде адвокат Льюис Пауэр.

В Магистратском суде Вестминстера пройдут предварительные слушания по иску против Джонсона, и дата их начала еще не назначена. Затем дело будет передано в Высший суд первой инстанции.