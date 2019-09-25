Как сообщили агентству Reuters, источники близкие к британскому правительству, премьер-министр не намерен подавать в отставку, к чему его призвал, в частности, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. По данным источника, Джонсон намерен провести телефонные переговоры с министрами своего кабинета и вернутся в Лондон сразу же после своего выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН.
В то же время лидер лейбористов Джереми Корбин выступая с заключительной речью на съезде партии в Брайтоне категорически высказался против проведения новых выборов до тех пор, пока Великобритании 31 октября грозит жесткий "Брекзит". Он еще раз призвал Джонсона подать в отставку. "Я думаю, что он не соответствует должности премьер-министра", - цитирует Корбина агентство dpa.
Партия лейбористов вынуждена была сократить программу своего съезда до одного дня, поскольку британский парламент, после решения Верховного суда страны вновь приступит к своей работе уже утром в среду, 25 сентября.
К расследованию убийства чеченца в Берлине подключилась федеральная спецслужба Германии
Следствие по делу об убийстве в Берлине чеченца...
Донецк окутал черный дым: у боевиков горит склад боеприпасов
Утром, 25 сентября, в оккупированном Донецке загорелся...
"Гуру апокалипсиса": за что критикуют экоактивистку Грету Тунберг
Грета Тунберг вместе с 15 другими детьми из 12 стран...
Комитет ООН по правам ребенка изучает жалобу экоактивистки Греты Тунберг (1)
Комитет ООН по правам ребенка изучает жалобу, поданную...
Индонезийцы протестуют против запрета на секс до брака
В Индонезии тысячи демонстрантов вышли на улицы,...
TOP новостей
Перемены в Литве: со следующего года налоги увеличатся для большего числа жителей (9)
После того как правительство Литвы приняло налоговую...
Глава Соцмина Литвы назвал три самые бедные группы общества (4)
Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис...
Погода будет переменчивой: от заморозков до 15 градусов тепла (1)
В ночь на среду тонкие облака не защитят от холода. Во...
Министр: пенсионеров в Литве ждут два новшества (21)
На заседании парламента глава Соцмина Литвы Линас...
В Литве запрещены некоторые лекарства из-за вызывающих рак примесей список (22)
Государственная служба по надзору над лекарствами...