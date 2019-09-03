Борис Джонсон: я не буду просить об отсрочке Brexit

Премьер Британии Борис Джонсон заявил в понедельник, что ни при каких условиях не будет просить Евросоюз об отсрочке Brexit. Парламент намерен в ближайшие дни принять закон, принуждающий Джонсона просить об отсрочке.
Borisas Johnsonas
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"Я ни при каких условиях не буду просить Евросоюз об отсрочке. Мы выйдем из ЕС 31 октября во что бы то ни стало", — заявил Джонсон в телеобращении в понедельник вечером после экстренного совещания правительства.

Джонсон призвал парламент не вставлять ему палки в колеса. Он заявил, что его жесткая позиция поможет добиться от ЕС договора, который удовлетворит Лондон, в том числе и парламент.

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До анонсированного выступления премьера многие ожидали, что премьер объявит внеочередные выборы, которые еще больше осложнили бы ситуацию. Однако Борис Джонсон заявил, что он не хочет объявлять внеочередных выборов.

Палата общин возвращается с каникул во вторник 3 октября, и депутаты-оппоненты Джонсона планируют в ближайшие дни принять закон, обязывающий его просить Евросоюз перенести выход из ЕС — предположительно до 31 января.

"Я не думаю, что они это сделают. Я очень надеюсь, что они на это не пойдут. Но если они это сделают — они просто буквально подрубят ноги Британии на переговорах с ЕС и сделают всякие дальнейшие переговоры невозможными", — сказал Джонсон.

Официальная позиция Джонсона заключается в том, чтобы добиться от Евросоюза новой редакции проекта соглашения о выходе Британии — проекта, который большинство депутатов, в том числе и сам Джонсон, трижды отклонили этой весной.

Если ЕС не согласится, то новый премьер угрожает вывести Британию без соглашения — и это будет серьезным шоком для экономики обеих сторон.

По убеждению Джонсона, угроза "жесткого Brexit" — наилучший способ добиться уступок от Евросоюза.

При этом, по мысли Джонсона, пока лидеры Евросоюза надеются, что Палата общин торпедирует планы "жесткого Brexit", и потому не видят причин уступать,

Представители ЕС, однако, уже не раз заявляли, что правительство Джонсона просто до сих пор не предложило никаких устраивающих Евросоюз альтернатив главному камню преткновения в соглашении — "ирландскому бэкстопу", то есть гарантиям отсутствия таможенного контроля на границе между Ирландской Республикой и Северной Ирландией.

Борис Джонсон обещает вывести Британию из ЕС в срок, 31 октября, даже если для этого придется резко разорвать связи с ЕС. Однако большинство депутатов парламента — против такого "жесткого Brexit".

За три месяца отсрочки, как предполагают оппозиционеры, Британия проведет внеочередные выборы, которые станут своего рода вторым референдумом о "Brexit".

Возможные итоги этих выборов сейчас непредсказуемы.

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