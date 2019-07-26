Политик подверг жесткой критике сделку, условия которой Тереза Мэй, занимавшая на тот момент пост главы британского правительства, согласовала с ЕС.
"Ее условия неприемлемы ни для этого парламента, ни для этой страны", - подчеркнул Джонсон. "Сегодня мы первый день исповедуем новый подход, который приведет к нашему выходу из ЕС 31 октября", - добавил он.
Джонсон хочет продавить новые переговоры, но ЕС против
Выступая в Палате общин британского парламента, Борис Джонсон выразил уверенность, что новые переговоры по договору о выходе Лондона из ЕС "возможны даже на этих поздних сроках". Он добавил, что "будет работать над этим, оказывая серьезное давление" на Брюссель.
В то же время лидер Консервативной партии пригрозил, что в случае нерегулируемого "Брекзита" Лондон откажется от выплаты Евросоюзу 39 млрд фунтов стерлингов (почти 44 млрд евро) компенсации и инвестирует эти средства обеспечение более беспроблемного для себя перехода на новые реалии.
Между тем представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева подчеркнула, что Брюссель придерживается условий сделки, достигнутой ранее в период премьерства Мэй, и не намерен вновь обсуждать ее условия.
"Мы достигли договоренностей с правительством Соединенного Королевства по соглашению о выходе, и сделка, которой мы достигли, представляется наилучшим из всех возможных" вариантов, сказала Андреева журналистам.
"Мы готовы уточнить формулировки политической декларации, однако не будем вновь начинать переговоры по соглашению о выходе", подчеркнула она.
Причина ухода Мэй - разногласия с парламентом
В конце мая Тереза Мэй объявила о своем уходе с поста главы Консервативной партии. В качестве причины она назвала неразрешимые разногласия с парламентом по планам выхода королевства из состава Евросоюза. Ранее Палата общин три раза отклоняла соглашение о "Брекзите", ставшее результатом переговоров Мэй с Брюсселем.
Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.
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