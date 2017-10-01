В интервью британскому таблоиду Sun Джонсон утверждает, что переходный период после выхода Британии из ЕС не должен продолжаться "ни секундой больше" двух лет, а пока он длится, Британия не должна подчиняться никаким новым европейским законам и уложениям.
В то же время премьер-министр Тереза Мэй пообещала прислушаться к сомнениям молодых избирателей после того, как возглавляемая ей Консервативная партия не получила большинства на прошедших в начале лета всеобщих выборах.
В воскресенье в Манчестере открывается партийный съезд Консервативной партии, и Мэй намерена восстановить свой авторитет, пошатнувшийся как в партийных рядах, так и в общественном мнении.
"Я понимаю озабоченность, особенно высказанную молодежью. Мое намерение принять во внимание их тревоги только возросло и я хочу выполнить обещание, которое я дала в моем первом выступлении на ступенях Даунинг-стрит", - сказала она накануне открытия сьезда.
В отношении "брексита", переговоры по которому продолжаются с ЕС уже полгода без каких-либо ощутимых результатов, Тереза Мэй отметила, что она хочет добиться лучших условий для Британии, а также намерена сделать так, чтобы условия жизни и работы были более справедливыми - особенно для молодого поколения.
Она изложила свое видение "брексита" в своем недавнем выступлении во Флоренции, где подтвердила, что Британия покинет ЕС в марте 2019 года.
Однако не прошло и недели, как Борис Джонсон сделал собственное заявление по этому же поводу, что многие местные обозреватели расценивают, как стремление министра бросить неформальный вызов Мэй на посту премьера и лидера партии.
Джонсон уже излагал в середине сентября свое видение "брексита" в статье в газете Daily Telegraph, после чего Мэй вынуждена была заявить: "Управление правительством осуществляется с головы".
В своем интервью Sun министр иностранных дел назвал четыре условия "брексита", которые газета обозначила, как "четыре рубежа" Джонсона:
Переходный период должен быть максимум два года.
Британия должна отказаться принимать новые регуляции ЕС, введенные в этот период.
Никаких выплат для того, чтобы иметь доступ к общему рынку по окончании переходного периода.
Британия не должна соглашаться дублировать законы ЕС, чтобы иметь доступ к общему рынку.
"Самое главное, что я хочу донести до читателей Sun по поводу "брексита", так это то, что это будет здорово, и нам надо верить в себя и в то, что мы сможем это сделать. Остановить это уже нельзя", - сказал Джонсон газете.
Он также коснулся и других аспектов, призвав к более быстрому росту минимальной заработной платы и зарплат бюджетников.
Несмотря на то, что он отверг предположения о том, что его заявление - это заявка на партийное лидерство, газета сообщает, не ссылаясь при этом на конкретные источники, что "БоДжо" (BoJo) в рядах Консервативной партии является фаворитом на смену Мэй.
Его заверения по поводу того, насколько прекрасной станет жизнь после "брексита", совершенно очевидно не разделяет лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон, заявившая в интервью газете Times, что люди не верят в чрезмерный оптимизм по поводу британского будущего за пределами Евросоюза.
"Уйти - значит уйти"
В то же время группа парламентариев-евроскептиков, объединившаяся под лозунгом "Уйти - значит уйти", призывает к тому, чтобы британская сторона покинула переговоры по "брекситу", если до Рождества с ЕС не удастся договориться по условиям свободной торговли.
Эта же группа призывает Терезу Мэй ускорить переговоры и не бояться уйти без заключения сделки.
"Отсрочка окончания переходного периода до предполагаемых в 2022 году всеобщих выборов может поставить под угрозу всю программу по "брекситу", - пишут парламентарии в письме Терезе Мэй.
Там также высказывается пожелание, чтобы с момента выхода из ЕС британские суды перестали подчиняться решениям Европейского суда, и чтобы Британия имела свободу вести переговоры, подписывать и внедрять торговые сделки с другими странами во время переходного периода.
Эта группа евроскептиков намеревается оказать на премьер-министра давление по поводу "брексита" во время партийной конференции в Манчестере.
Они утверждают, что Британия должна заявить Брюсселю до конца нынешнего года, что, если серьезного прорыва на переговорах по новому торговому соглашению с ЕС не будет, то она готова вернуться к установленным ВТО правилам.
Выставление руководству ЕС ультиматума, по их мнению, усилит позицию Британии в переговорах по другим вопросам и даст определенность бизнесу.
Однако критики этой стратегии указывают, что правила ВТО могут привести к новым пошлинам на экспорт и импорт и прочим торговым барьерам.
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