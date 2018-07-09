Это вторая за день отставка в кабинете министров. Утром о своем уходе заявил министр по делам ""брексита Дэвид Дэвис.
Об отставке Джонсона стало известно за полчаса до обращения премьера Терезы Мэй к членам парламента о плане выхода Британии из ЕС, которым многие остались недовольны.
В заявлении Даунинг-стрит говорится: "Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел. Официально о преемнике будет объявлено позднее. Премьер-министр благодарит Бориса за проделанную работу".
По словам политического корреспондента Би-би-си Лоры Кюнсберг, уход Джонсона превратил неловкую и сложную для премьера ситуацию в полномасштабный кризис.
Кунссберг отмечает, что Джонсон был не просто одним из членов кабинета министров, а "лицом" кампании по выходу Британии из ЕС перед референдумом 2016 года, и его уход может послужить дополнительным поводом для слухов о возможной смене лидера партии консеваторов.
Ранее также стало известно об отставке британского министра по вопросам выхода из Европейского союза Дэвида Дэвиса. Таким образом он выразил несогласие со стратегией "мягкого брексита", избранной премьером Терезой Мэй.
В заявлении об уходе Дэвис написал, что "нынешняя тенденция в политике и тактике" делает "все менее и менее вероятным" выход Британии из таможенного союза и общего рынка.
Также он отметил, что "не убежден", что тактика переговоров правительства "не приведет лишь к новым требованиям уступок" со стороны Брюсселя.
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