Представитель МИД России Мария Захарова в ответ обвинила Джонсона в создании образа врага в лице России и в проведении политики бойкота чемпионата мира.
Выступая перед парламентским комитетом по международным делам, Джонсон согласился с депутатом-лейбористом Иэном Остином в том, что Путин с помощью чемпионата хочет "навести глянец на жестокий и коррумпированный режим" в России.
"Боюсь, что это абсолютно верно, абсолютно верно", - ответил Джонсон
Он добавил, что должен срочно обсудить с российской стороной безопасность болельщиков, которые приедут на турнир.
Иэн Остин заявил Борису Джонсону, что любит футбол, но сама мысль о том, что кубок мира победителю будет вручать Путин, приводит его в ужас.
"Да, ваше описание того, что будет происходить в Москве на чемпионате мира, на всех стадионах... Да, я думаю, что сравнение с 1936 годом здесь абсолютно уместно", - отреагировал Джонсон.
Олимпиада 1936 года прошла в Берлине во время правления в Германии нацистов. Это была последняя Олимпиада перед Второй мировой войной. Нацистский режим превратил ее в гигантское пропагандистское шоу, призванное продемонстрировать достижения Германии эпохи гитлеризма.
"Не наказывать команду"
Джонсон, впрочем, не согласился с предложением Остина не посылать английскую сборную на чемпионат мира.
"В целом было бы несправедливо наказывать их [болельщиков сборной] или саму команду, которая готовилась в течение очень долгого времени, для игроков которой это - дело жизни", - сказал министр иностранных дел.
Касательно безопасности британских болельщиков в России, Джонсон заявил, что срочно обсудит с Россией "их предложения по выполнению их обязательств следить за безопасностью всех фанатов в рамках контракта с ФИФА".
"Отравлен ядом ненависти и злобы"
"Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним - создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания. Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России", - написала в "Фейсбуке" представитель российского МИДа Мария Захарова.
"Если с отравлением Скрипалей нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с Борисом Джонсоном: очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства. Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира", - пишет Захарова.
Обострение отношений
На заседании комитета Джонсон вновь вернулся к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. По словам Джонсона, отравление Скрипаля было сигналом, который Путин и российское руководство послали потенциальным перебежчикам в своих спецслужбах.
Нападение на Скрипаля ранее привело к серьезному обострению отношений между Великобританией и Россией. В понедельник 12 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.
В четверг США, Британия, Германия и Франция выпустили совместное заявление с осуждением инцидента, где возложили вину за нападение на Москву.
В пятницу глава британского МИДа Борис Джонсон заявил, что Британия считает "крайне вероятным", что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери санкционировал лично президент Владимир Путин.
Во вторник Британия выслала в связи с отравлением 23 российских дипломата, Россия в ответ также высылает 23 британских дипломата, а также закрывает генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность в России Британского совета.
Российские власти отвергают все обвинения в причастности к отравлению.
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