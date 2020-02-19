Борис Джонсон против Би-би-си. Как британское правительство угрожает корпорации

В декабре на досрочных парламентских выборах Консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном разгромила своих главных соперников лейбористов и заняла большинство мест в Палате общин. Так к власти пришли активные сторонники брексита, которые все последние годы обвиняли Би-би-си в поддержке римейнеров — тех, кто выступал за сохранение членства в ЕС.

Отношения корпорации с правительством всегда были непростыми, но, как замечают британские колумнисты, еще никогда так остро не стоял вопрос выживания Би-би-си в ее нынешнем виде. Власти пытаются диктовать правила игры, изолируют себя от журналистов и поднимают вопрос о пересмотре схемы финансирования. Аудитория тем временем все больше отдаляется от телевидения.

Как не зависеть от чиновников и бизнесменов





В среднем британская семья тратит более 80 фунтов в неделю на транспорт — это более 320 фунтов в месяц и более 4 тысяч фунтов в год.

Лицензионный сбор за просмотр Би-би-си обходится семьям в 154,5 фунта в год (менее трех фунтов в неделю). Эти деньги — основной источник дохода корпорации, который позволяет ей оставаться независимой как от частных лиц, так и от государства.

Google выдает более 1,5 млрд результатов в ответ на поисковый запрос "Должен ли я платить лицензионный сбор?" На различных платформах люди обсуждают: правда ли, что наличие телевизора дома автоматически обязывает вас платить деньги? Ответ — нет.

Модель очень проста: если вы смотрите телевидение в прямом эфире — вы платите. При этом в случае Би-би-си речь идет и о программах в записи, которые выложены на платформе BBC iPlayer — ее можно сравнить с привычными для россиян стриминговыми сервисами "Амедиатека", ivi или Netflix.

У Би-би-си же десять национальных телеканалов, а также региональные программы, интернет-телевидение, десятки радиостанций и новостной сайт — все это не считая международного вещания и служб, работающих более чем на 40 языках.

Схема финансирования Би-би-си за счет лицензионного сбора существует десятки лет. Смысл ее в общественном договоре: британцы хотели иметь независимое телевидение и быть уверенными, что журналисты, которых они каждый день видят по телевизору, работают для них, а не защищают интересы чиновников или бизнесменов. В стране решили, что это возможно лишь в том случае, если такое телевидение будет финансироваться самими гражданами. До сих пор примерно 75% доходов Би-би-си приносит лицензионный сбор.

Но все же ежегодно более 100 тысяч зрителей Би-би-си отказываются платить лицензионный сбор и предстают перед судом. В "Фейсбуке" даже создаются специальные закрытые группы, в которых люди обсуждают, какие аргументы в свою защиту можно использовать в суде.

"Би-би-си не идеальна. Она совершила несколько ошибок во время предвыборной кампании. Но, как и NHS (Национальная служба здравоохранения), это наше национальное достояние, одна из наших истинных культурных ценностей", — говорится в одной из колонок в защиту корпорации. Газета Financial Times заключала: Би-би-си, несмотря на все свои недостатки, — один из лучших британских брендов.

Но нынешнее правительство придерживается другого мнения.

"Нас обманули?"





Тревожные для Би-би-си новости начали появляться еще во время предвыборной кампании, когда Борис Джонсон поставил под сомнение необходимость платить лицензионный сбор в эпоху, когда медиа находят другие источники финансирования.

Вопрос финансирования и принципы работы корпорации прописаны в Королевской хартии — "конституции Би-би-си", которая может быть пересмотрена раз в десять лет. Срок нынешней заканчивается в конце 2027 года. Но до этого момента у правительства есть другие рычаги воздействия.

Почти сразу после триумфальных для Бориса Джонсона декабрьских выборов Риши Сунак — в тот момент заместитель министра финансов, сейчас занимающий пост министра, — заявил: эксперты изучают, можно ли избавить британцев от уголовной ответственности за неуплату лицензионного сбора.

Неуплата сбора сейчас — уголовное преступление, максимальное наказание — штраф в размере тысячи фунтов, за неуплату которого можно получить тюремный срок. Борис Джонсон и его правительство хотят перевести это в разряд административных правонарушений.

В корпорации подсчитали: это решение может обойтись Би-би-си в 200 миллионов фунтов в год. Такие финансовые потери несвоевременны: в рамках текущей стратегии по сокращению расходов корпорация и так должна сэкономить 80 миллионов фунтов к 2022 году.

Для этого Би-би-си среди прочего сокращает 450 сотрудников новостного подразделения (из шести тысяч) и закрывает одну из знаковых для себя программ — дневное шоу Виктории Дарбишир.

Сокращения будут сопровождаться и структурными изменениями в работе журналистов, обещает руководство Би-би-си: программы и отделы теперь будут меньше дублировать работу друг друга, а корпорация будет уделять больше внимания цифровому контенту, а не теле- и радиопередачам.

"Би-би-си становится все труднее привлекать многих британцев, в особенности молодежь, — поясняет специализирующийся на медиарынке редактор Би-би-си Амол Раджан, ранее работавший на одну из крупнейших газет Британии Independent. — К тому же лицензионный сбор, на который приходится почти 75% всех доходов Би-би-си, находится под беспрецедентным политическим давлением".

"Смертельный враг"





IT-аналитик Бенедикт Эванс представил в Давосе доклад о состоянии отрасли в 2020 году. Основываясь на данных медиарегулятора Ofcom за 2018 год, Эванс приходит к выводу: Netflix — главный британский телеканал для аудитории в возрасте от 18 до 34 лет — той самой аудитории, которую старается привлечь Би-би-си. Би-би-си лишь на третьем месте в этом списке — после телеканала ITV.

Больше всего молодежь по-прежнему смотрит YouTube — в среднем более часа в день. Netflix — около 40 минут, а Би-би-си — менее 20.

Корпорация постоянно пытается модифицировать программы, чтобы заинтересовать молодую аудиторию, которая все реже включает телевизор. При этом Би-би-си придется вернуть расположение старшей аудитории: еще в 2015 году правительство, несмотря на сопутствующий этому решению скандал, решило отказаться от субсидирования бесплатных лицензий для зрителей старше 75 лет.

Решение — что делать дальше — осталось за корпорацией. В Би-би-си подсчитали, что если взять расходы, которые раньше лежали на правительстве, на себя, то затраты будут такими большими, что придется закрыть, например, три телеканала (BBC 2, BBC 4 и BBC News), а также ряд радиостанций.

В корпорации решили, что менее платежеспособные пожилые зрители, которые получают социальные выплаты, по-прежнему будут освобождены от оплаты лицензионного сбора. Это обойдется Би-би-си в 250 млн фунтов в год. Другие зрители старше 75 лет с июня 2020 года будут вынуждены его платить.

Следующие несколько лет — до пересмотра королевской хартии — будут непростыми: с одной стороны внутренние проблемы — экономия средств и необходимость реформ, с другой — внешние, в лице правительства Джонсона.

В разгар этой медиадрамы Тони Холл, семь лет занимавший кресло генерального директора Би-би-си, объявил о своем уходе. Официальной причиной отставки был назван предстоящий в 2022 году промежуточный обзор королевской хартии: лорд Холл считает, что в этот момент корпорацией должен руководить тот же человек, что и в 2027 году, когда хартию нужно будет пересматривать.

Эксперты отрасли предполагают, что эта отставка — тактическое решение: если бы Тони Холл дождался 2022 года, то решение о новой кандидатуре генерального директора принимал бы уже новый председатель совета директоров, которого должен назначить Борис Джонсон. Уход Холла в отставку именно сейчас даст возможность нынешнему руководству Би-би-си выбрать кандидатуру, которую они считают наиболее подходящей для развития корпорации.

Замену Тони Холлу пока не нашли. Последние события заставляют предположить, что новому генеральному директору придется руководить меняющейся корпорацией под давлением со стороны властей.

Главный советник Джонсона Доминик Каммингс в 2004 году был директором фонда New Frontier — "Новые рубежи". В те годы фонд предрекал "смерть Би-би-си в ее нынешнем виде", называл корпорацию "смертельным врагом" и публиковал анонимные блоги.

В одном из таких блогов (которого уже нет в открытом доступе, но он сохранился в кэше) автор предлагает план из трех пунктов: 1) подорвать доверие к Би-би-си, 2) создать в стране аналог телеканала Fox News (американский консервативный телеканал), 3) разрешить политическую рекламу на телевидении.

Бен Брэдшоу, парламентарий-лейборист и бывший министр культуры страны, считает, что Каммингс и некоторые другие тори "больше всего хотят заменить Би-би-си на правый пропагандистский канал типа Fox".

Турбулентные времена

Референдум по выходу из ЕС, на котором с небольшим перевесом победили сторонники брексита, и последовавшие за ним несколько лет неопределенности сильно раскололи британское общество.

На этом фоне Би-би-си — общественный вещатель с обязательством сохранять беспристрастность — постоянно оказывалась под огнем критики противоборствующих сторон.

"Брекситеры" обвиняли корпорацию в проевропейской позиции, "римейнеры" и вовсе возлагали на нее вину за брексит: по их мнению, Би-би-си одинаково относилась к аргументам обеих сторон, несмотря на то что многие доводы в пользу выхода из ЕС не были подтверждены фактами.

"Опасности, которые поджидают Би-би-си на пути к обновлению хартии в 2027 году, многогранны. Многие разозлившиеся на якобы проевропейскую позицию Би-би-си "брекситеры" надеются [на реформы в отношении корпорации]. Лейбористы тоже сейчас не выражают особой любви к Би-би-си — они обвиняли корпорацию в необъективности, подозревая ее в симпатии к Борису Джонсону", — пишет обозреватель газеты Guardian Ванесса Торп.

Такие обвинения действительно звучали в адрес корпорации во время предвыборной кампании. Например, в конце ноября во время спецвыпуска, посвященного грядущим выборам, зрительница из зала задала премьеру вопрос: "Насколько важно человеку, наделенному такой властью, всегда говорить правду?"

Аудитория встретила этот вопрос смехом и аплодисментами, а Джонсон, как было видно на трансляции, в первую секунду не нашелся, что ответить. Для новостного выпуска Би-би-си использовала этот короткий фрагмент, но на монтаже удалила смех в адрес премьера. Корпорация извинилась за ошибку и пояснила: фрагмент пришлось максимально укоротить, чтобы вместить его в новостной выпуск. Но зрители немедленно заподозрили телеканал в предвзятости.

Сегодня, спустя несколько месяцев, уже немногие подозревают телеканал в особом отношении к действующему премьеру.

За неделю до выборов лидеры всех политических партий давали интервью легендарному ведущему Би-би-си Эндрю Нилу, известному жестким подходом к разговору с политиками. Борис Джонсон проигнорировал приглашение.

Бойкот

Ни одному политику не нравятся неудобные вопросы от журналистов, поэтому власти пытаются продемонстрировать, что СМИ и вовсе не нужны, отмечает тренд последнего времени эксперт по политическим коммуникациям Даррен Лилекер. Эта тенденция не обошла и Британию.

3 февраля британских журналистов позвали на закрытый брифинг в резиденцию премьер-министра Бориса Джонсон на Даунинг-стрит. Представитель пресс-службы разделил корреспондентов на две группы, после чего второй группе было объявлено, что они не смогут присутствовать на брифинге.

В знак солидарности с коллегами из второй группы корреспондент Би-би-си и другие репортеры, которым разрешили принять участие в брифинге, бойкотировали мероприятие.

Несмотря на то, что правительство утверждало, что никакого запрета не было, а первую группу репортеров просто пригласили на дополнительный брифинг, Борису Джонсону не удалось избежать сравнения с американским лидером Дональдом Трампом, который известен войной с журналистами.

Не помог и тот факт, что премьер запретил министрам приходить на флагманскую радиопрограмму Би-би-си Today ("Сегодня") — якобы из-за предвзятого отношения к тори, демонстрируемого ее авторами.

"Правительство получило большинство в парламенте. Оно видит, что лейбористы в замешательстве. А значит, сейчас подходящее время, чтобы задушить независимого вещателя. Стратегия похожа на трамповскую — делегитимизировать Би-би-си", — сказала в ответ на это редактор программы Today Сара Сэндс (она объявила о своем увольнении и покинет команду Today в сентябре).

Свое отношение к СМИ Борис Джонсон снова продемонстрировал в день выхода Британии из Евросоюза: он самостоятельно, при помощи собственной пресс-службы, записал обращение к народу, нарушив многолетнюю традицию, когда запись велась одним из каналов, который делился исходником с другими вещателями.

Би-би-си не транслировала записанное пресс-службой правительства обращение. Это возмутило консерваторов, но в телекомпании заявили: ведущие постоянно цитировали речь Бориса Джонсона, а решение — транслировать видео или нет — всегда принимается в корпорации исходя из ценности видео.

В минувшие выходные в СМИ вновь появились спекуляции на тему того, что правительство думает вовсе отменить лицензионный сбор — и заменить его на систему подписки вроде той, по которой работает Netflix.

Один из депутатов от консервативной партии предположил, что такие публикации — попытка проверить реакцию общества на такой план. Министр транспорта Грант Шэппс, комментируя эти сообщения телеканалу Sky, заявил, что никаких решений принято не было.

"Би-би-си — любимое многими национальное достояние. Мы хотим, чтобы ее [корпорацию] ждал огромный успех. Но все, включая саму Би-би-си, понимают, что мир меняется, и Би-би-си тоже придется измениться", — сказал он.