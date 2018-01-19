Борис Джонсон предложил построить мост между Британией и Францией

На переговорах с Эммануэлем Макроном в Беркшире Борис Джонсон поднял вопрос о строительстве моста, заявив, что хорошие транспортные связи жизненно важны для будущего отношений двух стран.

Действующий тоннель можно считать всего лишь первым этапом в налаживании транспортного сообщения, сказал министр.

Сейчас Британия и Франция соединены только железнодорожным тоннелем, прорытым под Английским проливом (британское название Ла-Манша).

Саммит Макрона и британского премьера Терезы Мэй 18 января был первым визитом избранного в прошлом году президента Франции в Великобританию.

По сведениям Би-би-си, глава МИД высказал свое предложение во время обсуждения других крупных инфраструктурных проектов, в том числе моста в Японии. В "Твиттере" Борис Джонсон написал, что Лондон и Париж решили создать экспертную комиссию для оценки подобных масштабных проектов.

Источник, близкий к министру, сообщил, что считает безумием тот факт, что два государства, между которыми всего 20 миль (32 км — расстояние между Дувром в Британии и мысом Гри-Не во Франции), связаны лишь одной железной дорогой.

После саммита в совместном заявлении стороны похвально отозвались об историческом опыте совместных суперсовременных технологических проектов. "От лидерства в путешествиях на сверхзвуковых скоростях до тоннеля под проливом кооперация между нашими странами производила радикальные новаторские технологии", — говорится в заявлении.

Планы 1981 года

Идея моста между Англией и Францией выдвигается не впервые — в 1981 году транспортное ведомство представляло подобный проект, и он обсуждался правительством Маргарет Тэтчер.

Тогда предложение сочли непрактичным, поскольку мост помешал бы навигации судов через пролив. Однако в интервью радио Би-би-си 4 проектировщик моста над Ла-Маншем, бывший глава института структурной инженерии Иэн Ферт заявил, что такое гигантское предприятие абсолютно осуществимо.

Редактор журнала "Новые гражданские инженерные проекты" Дэйв Паркер добавляет, что с помехами в движении судов в одном из самых загруженных морских проливов на Земле можно справиться. По его описанию, проект можно осуществить, построив мост из двух частей. На Ла-Манше предлагается воздвигнуть два искусственных острова, между которыми автомагистраль с моста будет уходить в тоннель.

Таким образом, в середине пролива останется участок для свободного движения морских судов, только более узкий. А может быть, суда и корабли уже будут оборудованы искусственным интеллектом, который будет выполнять роль лоцмана и осуществлять сложные маневры, избегая столкновений, добавил Паркер.