Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в записанном заранее обращении, транслировавшемся в субботу, 26 сентября, на заседании Генассамблеи ООН, заявил, что Соединенное Королевство в ближайшие четыре года выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 340 млн фунтов стерлингов (372 млн евро). Это означает, что Британия увеличивает финансирование организации на 30 процентов.

В то же время Джонсон пообещал дополнительно выделить из британской казны 500 млн фунтов стерлингов (547 млн евро) на финансирование программы COVAX по созданию вакцины от коронавируса, в которой участвуют более 150 стран (однако не США и не Китай). Ранее Британия уже взяла на себя обязательство выделить COVAX 48 млн фунтов стерлингов (52,5 млн евро).Целью этой программы, кроме прочего, является обеспечение вакциной от коронавируса после ее появления 92 беднейших государства планеты.

Вместе с тем Джонсон упрекнул мировое сообщество в отсутствии единства в борьбе с коронавирусом. "Девять месяцев пандемии заставили выглядеть жалким само понятие о международном сообществе", - заявил политик. "Никогда больше нам не следует оплачивать 193 различные кампании против общего врага", - добавил глава британского правительства.

План Бориса Джонсона по борьбе с пандемиями

Кроме того, Джонсон представил состоящий из пяти пунктов план по борьбе с будущими пандемиями. Он подразумевает, в том числе, создание международной системы раннего оповещения о вспышках заболеваний и потенциально опасных вирусах, способных передаваться от животных к человеку.

Частью этого плана являются также обеспечение обмена научными данными между государствами мира и отказ от введения ограничений на экспорт жизненно важных товаров в случае пандемии.

Весной 2020 года сам Джонсон из-за развившегося у него заболевания COVID-19 провел три дня в палате интенсивной терапии, где получал кислородную поддержку, но не был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.