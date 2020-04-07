Борис Джонсон получает кислородную поддержку для лечения COVID-19

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону потребовался кислород в связи с ухудшением симптомов COVID-19, однако он не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, заявил во вторник, 7 апреля, член кабинета министров страны Майкл Гоув. Джонсон был переведен в отделении интенсивной терапии больницы Святого Томаса накануне вечером из-за резкого ухудшения состояния.
55-летний британский премьер стал первым лидером европейской страны, у которого был диагностирован коронавирус. 26 марта он был помещен в карантин в своей резиденции на Даунинг-стрит, откуда его госпитализировали в воскресенье. Временно исполняющим обязанности премьера Великобритании назначен глава МИД Доминик Рааб.
Согласно официальным данным, в Великобритании подтверждены 51 608 случаев заражения коронавирусом, 5373 человека скончались. Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок заявил, что пик пандемии в Соединенном Королевстве ожидается в пасхальное воскресенье, 12 апреля.
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