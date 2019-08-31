Борис Джонсон поделился мечтами юности

Британский премьер Борис Джонсон на встрече с молодыми журналистами рассказал, что в прошлом мечтал стать рок-звездой или владельцем сети супермаркетов, передает ТАСС со ссылкой на Press Association.
Borisas Johnsonas
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"У меня были разные цели. Я недолгое время думал, что мог бы стать музыкантом, рок-звездой, но не зашло очень далеко. Тогда я подумал, что буду владеть сетью мультибрендовых магазинов и стану магнатом, но и здесь я не преуспел. Я хотел производить кухонную плитку, и это стало полный провалом", - поделился британский премьер.

Один из участников встречи спросил Джонсона о том, продолжает ли он ездить на велосипеде, находясь в должности главы правительства. "Нет, к сожалению, мой велосипед заперт в парламенте. Я уже сто лет им не пользуюсь. Скучаю по нему", - поделился он, отметив, что не пользуется двухколесным транспортом, поскольку существует угроза, что "кто-нибудь может напасть на него".

Британский премьер добавил, что мог ездить на велосипеде повсюду без охраны, когда был мэром Лондона, и при этом никто не пытался совершить на него нападение. Сейчас же его положение изменилось, и за ним внимательно следит охрана. "Я должен сказать, что когда я был министром иностранных дел, мне действительно удавалось ускользнуть от них [охранников] несколько раз, но я, возможно, не должен вдаваться в подробности", - сказал он.

24 июля этого года Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Соединенного Королевства и сменил на этом посту Терезу Мэй, которая еще в мае объявила о своей отставке из-за невозможности реализовать выход страны из Евросоюза. До этого Джонон возглавлял британский МИД (2006 - 2018 гг.) и был мэром Лондона (2008 - 2016 гг.).

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