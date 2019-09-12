Накануне высший гражданский суд Шотландии постановил, что решение премьер-министра Бориса Джонсона о пророгации работы парламента было незаконным. Окончательное решение по этому вопросу должен принять Верховный суд Британии, в который правительство подало апелляцию.
Отвечая в четверг на вопрос о том, лгал ли он королеве об истинных причинах приостановки работы парламента, Джонсон ответил: "Ни в коем случае. Высокий суд с нами согласился, но окончательное решение должен будет принять Верховный суд".
Джонсон утверждал, что приостановка работы парламента необходима для подготовки новой программы правительства, которую представит в парламенте 14 октября королева, и это обычная процедура.
Правительство Великобритании в конце августа обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента и получило на это согласие. Монархи в Британии всегда выполняют рекомендации правительства.
Этот шаг премьер-министра возмутил его оппонентов по вопросу о "брексите", составляющих большинство в Палате общин. Они считали, что он лишит их возможности полноценно участвовать в процессе "брексита", и называли поведение главы правительства антиконституционным.
В среду был опубликован документ "Операция Овсянка" - это кодовое название, под которым министерств финансов Великобритании разрабатывает план урегулирования чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в случае так называемого "жесткого брексита".
В документе говорится, что в случае выхода из ЕС без соглашения Британия может столкнуться с нехваткой еды, топлива и лекарств, а также ростом цен.
Джонсон обещал, что 31 октября Великобритания выйдет из Евросоюза, даже если условия выхода не будут зафиксированы соглашением.
Black Star Wear: майки с Путиным в Риге были приколом, а коллекция "Армия России" полностью распродана
Руководство сети магазинов Black Star Wear удивлено...
Рейтинг президента Зеленского бьет рекорды: украинцы довольны (1)
Рейтинг довольных работой президента Владимира...
Премьер Молдавии готова к борьбе с коррупцией в Приднестровье
Необходимо избавить Приднестровье от контрабанды и...
Борис Джонсон отрицает, что лгал королеве о причинах приостановки работы парламента (1)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон...
Американский разведчик о шпионе в Кремле: В жизни перебежчика нет гламура (1)
Предполагаемый американский шпион из администрации...
TOP новостей
В этом году доходы росли невероятными темпами: это ощутили практически все жители Литвы (41)
В этом году зарплаты в Литве быстро росли – перемены...
Специалисты предупреждают: в Литве действует нелегальный рынок спермы (14)
В общественном пространстве появляются объявления о...
#ШестойУрок. Учитель физкультуры и русского из Каунаса: "Хотелось бы не существовать, а чтобы всего хватало" (1)
Каково это – быть учителем физкультуры в литовской...
Приработок учителей в Литве: репетиторы получают не только вторую зарплату (43)
За час работы – от 7 до 25 и даже больше евро. В месяц –...
Премьер Литвы за бюджет спокоен: экономическое лето прошло, но зима еще не началась (2)
В парламенте во время правительственного часа...