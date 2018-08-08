Джонсон попал под волну критики после того как заявил, что мусульманки в бурках, закрывающих голову и лицо, "похожи на почтовые ящики", и сравнил их с грабителями банков.
Критики посчитали ремарки Джонсона оскорбительными и провокационными.
Однако источник, близкий к Джонсону, в комментарии Би-би-си сказал, что бывший глава МИД просто выразил свои взгляды на сложный вопрос, и критиковать его за это "просто нелепо".
"Мы не должны должны попадать в ловушку отказа от обсуждения сложных тем", - сказал источник.
"Мы должны говорить об этом. Если мы не будем защищать либеральные ценности, то мы просто пляшем под дудку реакционеров и экстремистов", - добавил он.
Остроты Джонсона в статье для газеты Daily Telegraph вызвали возмущение мусульманских групп, некоторых коллег Джонсона по партии и лейбористской оппозиции.
В своей статье Джонсон высказывался против законодательного запрета на одежду, закрывающую лицо, но также заявил, что бурки "выглядят по-дурацки".
Бывший советник премьер-министра Кэмерона и основатель НКО "Форум консервативных мусульман" Лорд Шейх предположил, что Джонсон использует мусульманский вопрос, чтобы удовлетворить свои амбиции и занять пост главы партии тори.
"Это шутка, но очень, очень бесвкусная", - сказал он в эфире радио Би-би-си, добавив, что у бывшего главы британского МИД странное чувство юмора.
Ранее заместитель министра иностранных дел Алистер Берт заявил, что ремарки Джонсона были "в некоторой степени оскорбительными".
Председатель Консервативной партии Брэндон Льюис в "Твиттере" потребовал от Джонсона извиниться перед мусульманами.
Бывшая председательница партии и первая женщина-мусульманка в британском парламенте леди Саида Варси поддержала Льюиса и потребовала принять дисциплинарные меры против Джонсона, если тот не извинится.
Шутку Джонсона она назвала оскорбительной и намеренно провокационной, но очень хитрой в политическом смысле.
По словам леди Варси, обсуждать вопрос исламской одежды следует в серьезном ключе вместо того, чтобы" пытаться привлечь к себе внимание и получить эфирное время".
"Я возмущена, потому что мусульманки - не та тема, которую старые выпускники Итона могут использовать для политических игр", - добавила она.
Что сказал Джонсон?
В своей колонке для Daily Telegraph Джонсон, в июле покинувший пост министра иностранных дел и обвинивший премьера Терезу Мэй в нерешительности при выработке стратегической линии в отношении переговоров с Европейским Союзом, комментировал недавно вступивший в силу в Дании запрет на ношение одежы, закрывающей лицо.
Он считает, что имеет полное право ожидать, что женщины, которые приходят к нему на встречу, будут общаться с ним с открытым лицом, и университеты имеют право на такой же подход в случае, если студентка придет на учебу "в костюме грабителя банков".
"Если вы скажете мне, что бурка - это инструмент подавления, я с вами соглашусь", - пишет бывший глава МИД.
"Если вы скажете, что странно и агрессивно ожидать, что все женщины будут закрывать свои лица, то я соглашусь полностью и добавлю, что не смог найти соответствующих предписаний в Коране", - добавляет Джонсон.
"Я даже пошел бы дальше и сказал бы, что глупо, когда люди решают ходить по улице в костюме почтового ящика".
Кроме того, Джонсон высказался за введение дресс-кода в частных компаниях и правительственных ведомствах.
Однако, по его мнению, законодательный запрет на бурки в общественных местах, как в Дании, был бы излишним и сыгрыл бы на руку радикалам, говорящим о "столкновении цивилизаций" востока и запада.
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