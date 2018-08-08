Джонсон попал под волну критики после того как заявил, что мусульманки в бурках, закрывающих голову и лицо, "похожи на почтовые ящики", и сравнил их с грабителями банков.

Критики посчитали ремарки Джонсона оскорбительными и провокационными.

Однако источник, близкий к Джонсону, в комментарии Би-би-си сказал, что бывший глава МИД просто выразил свои взгляды на сложный вопрос, и критиковать его за это "просто нелепо".

"Мы не должны должны попадать в ловушку отказа от обсуждения сложных тем", - сказал источник.

"Мы должны говорить об этом. Если мы не будем защищать либеральные ценности, то мы просто пляшем под дудку реакционеров и экстремистов", - добавил он.

Остроты Джонсона в статье для газеты Daily Telegraph вызвали возмущение мусульманских групп, некоторых коллег Джонсона по партии и лейбористской оппозиции.

В своей статье Джонсон высказывался против законодательного запрета на одежду, закрывающую лицо, но также заявил, что бурки "выглядят по-дурацки".

Бывший советник премьер-министра Кэмерона и основатель НКО "Форум консервативных мусульман" Лорд Шейх предположил, что Джонсон использует мусульманский вопрос, чтобы удовлетворить свои амбиции и занять пост главы партии тори.

"Это шутка, но очень, очень бесвкусная", - сказал он в эфире радио Би-би-си, добавив, что у бывшего главы британского МИД странное чувство юмора.

Ранее заместитель министра иностранных дел Алистер Берт заявил, что ремарки Джонсона были "в некоторой степени оскорбительными".

Председатель Консервативной партии Брэндон Льюис в "Твиттере" потребовал от Джонсона извиниться перед мусульманами.

Бывшая председательница партии и первая женщина-мусульманка в британском парламенте леди Саида Варси поддержала Льюиса и потребовала принять дисциплинарные меры против Джонсона, если тот не извинится.

Шутку Джонсона она назвала оскорбительной и намеренно провокационной, но очень хитрой в политическом смысле.

По словам леди Варси, обсуждать вопрос исламской одежды следует в серьезном ключе вместо того, чтобы" пытаться привлечь к себе внимание и получить эфирное время".

"Я возмущена, потому что мусульманки - не та тема, которую старые выпускники Итона могут использовать для политических игр", - добавила она.

Что сказал Джонсон?

В своей колонке для Daily Telegraph Джонсон, в июле покинувший пост министра иностранных дел и обвинивший премьера Терезу Мэй в нерешительности при выработке стратегической линии в отношении переговоров с Европейским Союзом, комментировал недавно вступивший в силу в Дании запрет на ношение одежы, закрывающей лицо.

Он считает, что имеет полное право ожидать, что женщины, которые приходят к нему на встречу, будут общаться с ним с открытым лицом, и университеты имеют право на такой же подход в случае, если студентка придет на учебу "в костюме грабителя банков".

"Если вы скажете мне, что бурка - это инструмент подавления, я с вами соглашусь", - пишет бывший глава МИД.

"Если вы скажете, что странно и агрессивно ожидать, что все женщины будут закрывать свои лица, то я соглашусь полностью и добавлю, что не смог найти соответствующих предписаний в Коране", - добавляет Джонсон.

"Я даже пошел бы дальше и сказал бы, что глупо, когда люди решают ходить по улице в костюме почтового ящика".

Кроме того, Джонсон высказался за введение дресс-кода в частных компаниях и правительственных ведомствах.

Однако, по его мнению, законодательный запрет на бурки в общественных местах, как в Дании, был бы излишним и сыгрыл бы на руку радикалам, говорящим о "столкновении цивилизаций" востока и запада.