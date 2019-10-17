Борис Джонсон объявил о достижении соглашения с ЕС о брексите

Соглашение предстоит утвердить на саммите ЕС 17-18 октября.
Затем, в субботу, 19 октября, должно пройти экстренное заседание Палаты общин.
Однако британский парламент может снова испортить жизнь премьер-министру: Палата общин, в которой большинство составляют оппоненты Бориса Джонсона, может не принять новый вариант соглашения о выходе.
В начале года британские депутаты трижды отвергли проект, составленный Брюсселем и правительством Терезы Мэй, из-за положений об "ирландском бэкстопе" - и точно так же новый вариант решения проблемы ирландской границы может стать для членов Палаты общин причиной или поводом к тому, чтобы проголосовать против.
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