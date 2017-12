"Хочу сказать, что у меня есть предки в Америке, Германии и, конечно, здесь, в Москве. Я уверен, что я первый министр иностранных дел Британии, которого зовут Борис. Я думаю, Борисов на этом посту еще долго не будет", - сказал Джонсон на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Лавров отметил, что российско-британские отношения "находятся на очень низкой отметке не по инициативе Москвы". Джонсон согласился, что Россия и Британия все еще не имеют общей позиции по большинству международных вопросов.

Оба министра называли друг друга по имени, и между ними то и дело завязывались шуточные диалоги, из которых было видно, что каждая сторона осталась при своем мнении, однако на публике старается максимально сглаживать острые углы.

Например, так выглядел диалог, когда речь зашла о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США и других странах Запада:

Лавров: Борис Джонсон недавно заявил, что у него нет доказательств, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Британии из Евросоюза.

Джонсон: Я сказал, что оно не было успешным. Я думаю, это подходящая фраза.

Лавров: Он боится, что если он мне не возразит, то у него на родине будет испорчена репутация среди СМИ.

Джонсон: Сергей, я больше переживаю за вашу репутацию.

Один из журналистов попросил Бориса Джонсона прокомментировать сообщения СМИ о том, что главе Форин-офиса якобы советовали быть особенно осторожным в России, так как он может столкнуться с отравителями, хакерами и провокаторами.

Джонсон: Как только я сюда приехал, я тут же отдал свое пальто, все, что у меня было в карманах, Сергею Лаврову, и мои перчатки, все. Я знал, что он присмотрит за ними и ничего дурного не произойдет.

Лавров: Я хочу сказать, что в карманах пальто Бориса ничего не было.

Джонсон: То есть вы уже обыскали карманы?

Перед началом встречи Джонсон отметил, что за последний год Британия поставила России 300 автомобилей "Бентли", что является "признаком прогресса".

"Вряд ли их, конечно, купили сотрудники российского МИД, но тем не менее", - пошутил глава Форин-офиса. Лавров в ответ усмехнулся.

Frank talks w/ Russian foreign minister Lavrov in Moscow. We recognised many significant differences but agreed shared interests & global duties require dialogue. Talks covered UN security council priorities inc Iran/Syria/DPRK & bilateral relations pic.twitter.com/LkVRBwiaBa