Зеркальный ответ России на высылку ее дипломатов из Великобритании, по мнению главы британского МИДа Бориса Джонсона, является "бессмысленным". Это решение чревато негативными последствиями лишь для соотечественников Владимира Путина, написал Джонсон в воскресенье, 18 марта, в гостевом комментарии для британской газеты The Sun. Текст министра иностранных дел посвящен мерам российского правительства, которые включают в себя высылку из России 23-х британских дипломатов, а также закрытие Британского совета и отзыв согласия на открытие генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.
По словам Бориса Джонсона, Россия становится все более одинокой и изолированной. "Эти бесполезные меры ударят лишь по простым россиянам, поскольку отнимут у них безобидную возможность выучить английский или запросить визу", - подчеркнул британский министр иностранных дел. Он также отметил, что в отличие от Великобритании, у Путина нет "друзей" среди других стран.
23 британских дипломата за 23 российских
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в ответ на отравление российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. В ответ на это российские власти заявили о решении выслать 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве.
Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.
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