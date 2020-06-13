В Лондоне из опасений перед действиями агрессивно настроенных участников антирасистских протестов в пятницу, 12 июня, обшили щитами памятник легендарному премьер-министру Уинстону Черчиллю перед зданием британского парламента. Ранее демонстранты закрасили его имя на постаменте и написали "был расистом". В преддверии новых демонстраций защитную обшивку также установили вокруг памятника погибшим в Первой мировой войне солдатам - кенотафа на правительственной улице Уайтхолл.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "абсурдными и позорными" нападки на исторические памятники, призвав не подвергать редактуре и цензуре прошлое страны.

Возведенные минувшими поколениями памятники напоминают о прошлом и всех сделанных ошибках, и "снести их - значит солгать по поводу нашей истории и сделать более скудным процесс образования будущих поколений", заявил глава британского парламента.

Джонсон напомнил о вкладе Черчилля в спасение Великобритании и всей Европы от "тирании фашизма и расизма". Политик иногда высказывал идеи, недопустимые в современном обществе, но он "был героем и полностью заслуживает памятника", подчеркнул Джонсон.

"Протесты взяты под контроль экстремистами"

На своей странице в Twitter глава британского правительства резко высказался о беспорядках в ходе протестов против расизма в Великобритании, отметив, что "к сожалению, их взяли под контроль экстремисты, нацеленные на насилие". "Нападения на полицию и беспорядочные акты насилия, свидетелями которым мы стали за последнюю неделю, недопустимы и отвратительны", - написал Джонсон. Он обвинил организаторов беспорядков в дискредитации идеи протестов и пообещал привлечь их к ответственности.

Массовые акции протеста в Великобритании и против расовой дискриминации и полицейского произвола прошли после гибели в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая. Они сопровождались столкновениями с полицией и актами вандализма. В Бристоле демонстранты снесли с постамента памятник бригадному генералу в армии Конфедерации во время гражданской войны в США Эдварду Колстону и сбросили его в реку. Власти города уже достали памятник из воды и намерены поместить его в музей. В Лондоне протестующие демонтировали статую шотландского торговца и рабовладельца Роберта Миллигана.