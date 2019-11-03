Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес извинения за новую отсрочку "Брекзита". В интервью британскому телеканалу Sky News в воскресенье, 3 ноября, он выразил глубокое сожаление и разочарование по этому поводу.
При этом Джонсон отметил, что отсрочка "Брекзита" болезненна для него не из-за нарушения обещаний или из-за самолюбия, а из-за неуверенности для всей страны. Британский премьер выразил опасение в том, что если на досрочных выборах 12 ноября к власти придет лейбористская оппозиция, то выход Великобритании из состава ЕС может быть вновь отложен.
Критика в адрес Трампа
Борис Джонсон также раскритиковал президента США Дональда Трампа, который в интервью британской радиостанции LBC назвал "в некотором смысле" невозможным заключение договора о свободной торговле между США и Великобританией из-за нового соглашения между Лондоном и Брюсселем о порядке "Брекзита".
"Я не хочу очернять президента, но в данном случае он делает явную ошибку. Любой, кто изучит наше соглашение, увидит, что это великолепный договор", - сказал Джонсон.
При вступлении на пост премьера в июле Борис Джонсон обещал любой ценой добиться "Брекзита" к 31 октября. Он даже говорил, что предпочел бы "лежать мертвым в гробу", чем просить о новой отсрочке. Согласованный Джонсоном договор с Брюсселем о "Брекзите", однако, не получил поддержки в британском парламенте.
США готовы принять в 2020 году лишь 18 тысяч беженцев
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил снижение числа...
Борис Джонсон извинился за новую отсрочку "Брекзита"
Британский премьер выразил мнение, что новая отсрочка...
Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с Зеленским в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы...
Airbnb запретила сдавать жилые дома для вечеринок после убийства пяти человек
Компания Airbnb запретила сдавать жилые дома для...
Украина задолжала больше 1 млрд. евро пенсионерам Донбасса (9)
Сумма долга по пенсиям временно перемещенным лицам, а...
TOP новостей
Антанавичюс: Только кризис может остановить изменения в Шнипишкес (1)
После того, как мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашис объявил,...
Отмечавший свое 93-летие Валдас Адамкус получил самый важный подарок (9)
В воскресенье президент Валдас Адамкус отмечает свое...
Внимание, водители: почти тысяча единиц военной техники проедет по дорогам Литвы (85)
Международные учения Geležinis vilkas 2019-II начнутся в...
Трудно распрощаться: около 447 миллионов литов еще не обменено (9)
Спустя почти пять лет после введения евро, жители Литвы...