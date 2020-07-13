Польская государственная избирательная комиссия сообщила, что Дуда набрал во втором туре 51,2% голосов, Рафал Тшасковский - 48,8%. Это данные с 99,97% участков.

Это самый незначительный разрыв на президентских выборах в Польше со времени падения коммунистического режима в 1989 году.

Зато явка оказалась самой высокой в современной истории страны: 68,2%.

Статьи по теме: В Польше выбирают нового президента

Нынешние выборы рассматривались как принципиальный спор о будущем Польши и ее отношениях с ЕС.

Анджей Дуда стоит на позициях консервативной морали, в частности по вопросам абортов и гей-браков.

Предвыборную кампанию Дуда строил, кроме прочего, на защите "традиционных ценностей": он, в частности, заявил, что "идеология ЛГБТ" опаснее коммунистической идеологии, и обещал закрепить в законе запрет на на усыновление-удочерение детей однополыми парами.

При этом он также выступает за щедрую социальную помощь бедным семьям.

Проводимая во время его первого срока реформа судебной системы подвергалась критике со стороны ЕС.

Победа Дуды означает, помимо прочего, что партия "Право и справедливость" по крайней мере в ближайшие три года, до парламентских выборов, сможет без помех продолжать попытки ограничить независимость судебной системы.

Из-за этих попыток Европейская комиссия уже четырежды подавала в Европейский суд жалобы на Польшу.

Нарушения в ходе голосования?

Представитель партии Тшасковского Гражданская платформа утром в понедельник заявил агентству Рейтер, что сторонники проигравшего кандидата получают информацию о нарушениях в ходе голосования, в частности, о том, что некоторые поляки, находящиеся за границей, не получили вовремя избирательные документы и не смогли участвовать в голосовании.

Оппоненты Дуды говорят, что кампания была нечестной: в частности, общественное польское телевидение постоянно очерняло Тшасковского, а о Дуде говорило только хорошее, хотя по своему статусу должно хранить строгий политический нейтралитет.

Два тура

Первый тур выборов президента Польши прошел 28 июня, и Дуда набрал в нем 43,7% голосов, а мэр Варшавы и кандидат от главной оппозиционной либеральной партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский - 30,3%.

Для того, чтобы обойти Дуду во втором туре, Тшасковскому нужно было мобилизовать весь электорат, недовольный политикой ПиС и президента.

"Победа - в ваших руках. Сейчас или никогда, потому что этот каток "Права и справедливости" раздавит все, и уже на следующих выборах будет очень сложно", - сказал Тшасковский, обращаясь к избирателям за два дня до голосования.

Оппоненты ПиС и Дуды в Польше, как и иностранные наблюдатели особо отмечали, что действующий президент и его соперник были в неравных условиях в части освещения кампании.

"По ходу кампании общественное Польское телевидение не выполняло свои обязанности и не освещало ее взвешенно и беспристрастно. Оно, наоборот, вело кампанию за действующего президента, часто изображая его единственным защитником польских ценностей и национальных интересов. Некоторые сюжеты имели ксенофобский и антисемитский подтекст", - написали в предварительном отчете о кампании перед первым туром наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Перед вторым туром все осталось по-прежнему, передает корреспондент Би-би-си в Варшаве Адам Истон: "Общественное телевидение финансируется налогоплательщиками и, согласно своей хартии, должно освещать политические события взвешенно. Но вместо этого в главном вечернем выпуске новостей оно ежедневно восхваляет правительство и пана Дуду и нападает на пана Тшасковского, обвиняя его в сговоре с еврейским лобби и ЛГБТ-сообществом".

Впрочем, остальная пресса Польши не подмята партией ПиС под себя.

"Хоть общественные средства массовой информации и "пали", и запугивание критикующих власть журналистов становится все более частым явлением, в целом рынок СМИ Польши остается диверсифицированным, и большинство газет и телеканалов сохраняют независимость от правящей партии", - пишет политолог Эдит Жгут в статье-анализе обстановки на польских выборах.

Президент в Польше, как и в большинстве европейских стран, не управляет государством - это делают парламент и правительство - но все же имеет некоторые важные полномочия. Он, например, может наложить вето на принятый парламентом закон.

Это вето парламент может преодолеть тремя пятыми голосов, но у ПиС с союзниками - всего чуть больше половины мест в Сейме.

ПиС правит с 2015 года, и все это время у центральных органов Евросоюза постоянно возникают вопросы и претензии к Варшаве: Еврокомиссия вслед за правозащитниками и польской оппозицией считает, что ПиС пытается отойти от принципа верховенства закона, и разрушить систему сдержек и противовесов - в частности, подчинить политическому руководству судебную систему.

В апреле Европейская комиссия подала уже четвертую жалобу на Польшу в Европейский суд, а совсем недавно, в июне, Европейский суд вынес решение по предыдущей, третьей. Обе касались законов, ограничивающих независимость судей.

Дуда и Тшасковский

48-летний Анджей Дуда в первый раз избрался президентом в 2015 году как член "Права и справедливости", но вышел из партии сразу после победы на выборах.

Тем не менее, хоть Дуда формально и беспартийный, он и ПиС всецело поддерживают друг друга.

За все пять лет президентства, как отмечает Эдит Жгут, Дуда наложил вето на принятый правящим большинством закон лишь один раз, в 2017 году. Это был закон, ограничивающий права местных властей.

Во время кампании перед первым туром Дуда наделал немало шума и в Польше, и в зарубежной прессе своим заявлением о том, что "идеология ЛГБТ" хуже коммунистической.

Буквально Дуда заявил в одной из предвыборных речей следующее: он сказал, что поколение его родителей 40 лет боролось с коммунизмом и "не для того они боролись, чтобы появилась новая идеология, еще более разрушительная".

Для Польши, пережившей десятилетия советского владычества, это было как минимум небесспорное заявление, но Дуде нужно было мобилизовать электорат и показать себя бескомпромиссным защитником "традиционных христианских ценностей".

Рафал Тшасковский - ровесник Дуды. Он - мэр Варшавы и вице-председатель главной оппозиционной партии "Гражданская платформа".

Тшасковский был депутатом Европарламента, затем министром в правительстве, сформированном "Гражданской платформой", затем депутатом Сейма.

По ходу кампании Тшасковский обещал в случае блокировать любые новые законы, ущемляющие независимость судейства и прессы, если ПиС попытается принять таковые, а также говорил о необходимости активнее сотрудничать с ЕС, а не конфликтовать с ним.