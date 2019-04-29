Борьба с глобальным потеплением: Нью-Йорк откажется от небоскребов?

Похоже, что у американские демократы всерьез взялись за тему глобального потепления. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, который также является членом Демократической партии, представил инициативу "Новый зеленый курс", направленную на борьбу с изменением климата. В частности, проект предусматривает введение запрета на строительство в Нью-Йорке новых небоскребов из стекла и бетона: по мнению демократов, такие здания являются здесь крупнейшим источником выбросов парниковых газов.

Если в будущем какая-либо строительная компания все же захочет возвести в мегаполисе высотку из стекла, ей нужно будет принять меры для сокращения выбросов CO2. Инициатива также предусматривает модернизацию уже существующих стеклянных зданий с целью повышения их энергоэффективности — в частности, установку новых окон, систем отопления и теплоизоляции. В противном случае владельцам небоскребов придется заплатить высокий штраф.

Электричество из малинового сока



Между тем стоит отметить, что стеклянные фасады сами по себе не причиняют вреда окружающей среде. Наоборот, с их помощью даже можно производить электричество, рассказывает швейцарский профессор Михаэль Гретцель. Ученый знает, о чем говорит: уже несколько лет подряд его выдвигают на Нобелевскую премию по химии. Его изобретение — солнечные батареи, покрытые органическим красителем, — принесло ему столь широкую известность, что было названо его именем.

Разработанная ученым технология представляет выгодную альтернативу существующим вариантам солнечных батарей, построенных на основе кремния — весьма дорогого материала. В свою очередь так называемые ячейки Гретцеля работают по принципу, схожему с процессом фотосинтеза, с помощью которого растения преобразуют солнечный свет в сахар и, следовательно, в энергию.

Сам Гретцель любит демонстрировать студентам, как работают его солнечные батареи. Для этого ему требуется сок одной ягоды малины, капля йодового раствора и немного зубной пасты. Смесь распределяется между двумя стеклянными пластинами, покрытыми оксидом олова: это приводит в движение небольшой вентилятор, подключенный к экспериментальной установке.

Энергетическое стекло также поддерживает теплоизоляцию



Михаэль Гретцель запатентовал свое изобретение еще в 1992 году. Эта технология уже давно прошла этап лабораторных исследований и эффективно применяется в промышленности. К примеру, в австрийском Граце построена первая в мире башня с фасадом из энергетического стекла общей площадью в 1000 квадратных метров. Электроэнергию также производят витрины фармацевтической компании Merck в немецком городе Дармштадте и стеклянные жалюзи в конференц-центре SwissTech Convention Center в швейцарской Лозанне — в том числе и в пасмурную погоду.

Степень эффективности изобретения Гретцеля может достичь 14 процентов. Однако в этом случае стекло уже не будет столь прозрачным, поясняет профессор в беседе с DW. А это, в свою очередь, не всегда нравится архитекторам. Поэтому эффективность солнечных батарей, которые устанавливают на фасады зданий, составляет лишь около четырех процентов.

При этом стоит отметить, что некоторые современные солнечные батареи на основе кремния, из которого изготовлено подавляющее большинство систем фотовольтаики, могут преобразовывать в электричество более 20 процентов солнечной энергии.

В то же время солнечные батареи Гретцеля имеют еще одно преимущество: они могут ловить солнечные лучи не только с лицевой стороны, что повышает их эффективность в два раза. Кроме того, энергетическое стекло отражает инфракрасные лучи, создавая тем самым эффект теплоизоляции. Это позволяет экономить энергию в течение всего года: летом тепло остается снаружи, а зимой — в помещении, поясняет Гретцель.

Нью-Йорку нужно брать пример с Сингапура



Стеклянная поверхность размером 300 на 50 метров, что соответствует площади фасада нью-йоркского небоскреба, может производить 2 250 000 киловатт-часов электроэнергии в год, подсчитал Гретцель. Примерно столько же электроэнергии в общей сложности потребляют около 300 жителей мегаполиса.

Впрочем, это еще далеко не предел. Поэтому швейцарский профессор хочет дать мэру Нью-Йорка совет. Если бы американцы летом устанавливали кондиционеры на температуру в 25 градусов, как это уже делают в Сингапуре, это позволило бы существенно сократить потребление энергии. "Можно прекрасно работать и при температуре в 25 градусов, надо только снять пиджак", — подытоживает Гретцель.