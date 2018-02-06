Министерство обороны России распространило заявление, в котором также говорится, что был нанесен "групповой удар высокоточным оружием", "в результате которого было уничтожено более 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в России). Министерство обороны распространило видеозапись обстрела нескольких зданий ракетами, снятую с воздуха. Ее показали в эфире телеканала "Звезда".

Ответственность за уничтожение самолета взяли на себе две группировки: "Хайет Тахрир аш-Шам" (в нее входит "Джебхат ан-Нусра") и "Джейш ан-Насер", которая входит в состав сражающейся против сил Башара Асада Свободной сирийской армии.

Массированные авиаудары

Между тем в аккаунтах социальных сетей, имеющих отношение к сирийской оппозиции, появились сообщения о массированных обстрелах и бомбардировках в нескольких районах провинции Идлиб с использованием авиации, крылатых ракет и даже химического оружия — хлора.

Одна из крупных оппозиционных организаций — Национальная коалиция сирийских оппозиционных и революционных сил — обратилась в ООН с призывом вмешаться в то, что они называют "варварской бойней".

В заявлении говорится, что в воскресенье российская авиация нанесла не менее 40 ударов по нескольким городам в провинции Идлиб.

В результате этих ударов, по словам представителей оппозиционной группы, погибли и были ранены десятки человек.

В заявлении отдельно говорится, что в городе Саракеб провинции Идлиб, неподалеку от которого был сбит Су-25, было применено химическое оружие — газ хлор.

О применении хлора также сообщает в "Твиттере" Объединение сирийских организаций по оказанию медицинской помощи (UOSSM).

Сирийская гражданская оборона (Syria Civil Defence) — волонтерская группа, которая помогает медикам спасать пострадавших в результате боев — также сообщила о химической атаке, и о том, что в результате нее пострадали девять человек.

Представитель UOSSM заявил Би-би-си, что удар химическим боеприпасом совершил вертолет правительственных сил.

UOSSM в "Твиттере" передает, что под удар попала больница в городе Мааррет-эн-Нууман. Об этом же сообщало со ссылкой на показания очевидцев агентство Рейтер. Сирийская гражданская оборона также сообщает об ударах по другим больницам в провинции Идлиб.

Что известно о погибшем летчике

Обстоятельства гибели пилота Су-25 вызвали в российских соцсетях волну публикаций.

Минобороны в понедельник подтвердило, что летчик, оказавшись в окружении на земле, не сдался, отстреливался от нападавших и в конце концов подорвал себя гранатой, не желая попасть в плен.

В социальных сетях в понедельник появилась видеозапись боя, на которой отчетливо слышен крик "за пацанов". Эти слова считаются последними, которые пилот произнес перед гибелью.

Министерство обороны официально подтвердило имя, фамилию и должность погибшего — заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов.

Сообщается, что его посмертно представили к высшей военной награде — званию Героя России. По информации министерства обороны, это была не первая его командировка в Сирию.

Минобороны не сообщило, в каком полку служил майор Филипов, однако в соцсетях сразу после гибели пилота появились фотографии частей самолета, в частности — хвостового оперения с номером самолета. Судя по этим данным, самолет мог принадлежать 37-му смешанному авиационному полку, дислоцированному на авиабазе Гвардейское в Крыму.

Возможно, это обстоятельство позволило ряду СМИ сделать вывод, что Филипов еще несколько лет назад служил в Крыму в составе украинских вооруженных сил, а в российские якобы перешел уже после аннексии полуострова.

В понедельник временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сообщил, что погибший летчик долгие годы служил в Приморье.

Представители российских властей ранее заявляли, что ведут переговоры о возвращении тела погибшего пилота.

Что делал самолет в небе над Идлибом?

В министерстве обороны России утверждают, что самолет майора Филипова был ведущем в паре штурмовиков, которые совершали наблюдательный полет в провинции Идлиб. Это произошло в районе города Саракеб.

Самолет был сбит переносным зенитно-ракетным комплексом, тип которого до сих пор не установлен. Однако этот факт указывает на то, что самолет находился на не очень большой высоте — до 5 тысяч метров.

Использование боевых ударных самолетов для проведения разведки вызвало сомнения у группы Conflict Intelligence Team, занимающейся расследованием военных конфликтов. Журналисты из группы отмечают, что в распоряжении российской авиационной группировки имеются беспилотные летательные аппараты и, вероятно, самолеты-разведчики.

Кроме того, в группе утверждают, что на одном из видео, которое имеется в их распоряжении, видно, как штурмовик выпустил неуправляемые реактивные снаряды. Подлинность видео не подтверждена другими источниками.

В этом районе в последнее время идут ожесточенные бои: контроль над дорогой пытаются захватить сирийская правительственная армия и поддерживаемые Ираном вооруженные формирования.

В провинции Идлиб установлена одна из четырех так называемых зон деэскалации. Именно эту контролируют Россия, Иран и Турция, которые заключили соглашение с представителями повстанческих сил и правительства Башара Асада.

По информации Турецкой службы Би-би-си, сама зона деэскалации делится на три района, которые контролируют Иран, Россия и Турция.

Город Саракеб находится прямо на шоссе Дамаск — Алеппо, которое разделяет зоны ответственности Ирана и Турции. При этом доподлинно неизвестно, кто в реальности контролирует этот район. В частности, неизвестно, имеются ли там вооруженные формирования, которые поддерживает Анкара.

Как писала в конце января турецкая газета Daily Sabah, повстанцы Свободной сирийской армии утверждали, что завладели российскими ПЗРК "Игла", который захватили у сирийских правительственных войск. Речь идет о бойцах группировки "Бригады Самарканд", которую поддерживает Турция.

В ноябре в этом районе начались ожесточенные бои, а в декабре сирийская армия начала большое наступление. Сирийским войскам противостоят боевики из "Хайат Тахрир аш-Шам" (которая, в частности, взяла на себя ответственность за сбитый самолет).

Эта группировка не участвовала в соглашении о зоне деэскалации. С ней вступали в столкновения не только сирийские армейские формирования и поддерживаемые Ираном силы, но также и части вооруженных сил Турции на турецко-сирийской границе.

По данным ООН, наступление привело к массовому бегству гражданского населения — из районов боевых действий бежали уже более 100 тысяч человек.