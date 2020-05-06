Бомбардировщики США отработали в Эстонии сотрудничество с авиационными наводчиками

"Для НАТО и нашего региона учения стратегических бомбардировщиков США в нашем воздушном пространстве подают важный сигнал о том, как серьезно американцы относятся к своей роли в обороне Балтийских стран, — сказал министр обороны Юри Луйк. — США — один из наших важнейших союзников и важно, чтобы наши союзники понимали, что безопасность нельзя поставить на паузу на время пандемии, и искали способы продемонстрировать в нынешних условиях сильную позицию сдерживания. Я считаю особенно важным, чтобы стратегические бомбардировщики отрабатывали свои задачи, участвуя в наших учениях".

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Луйк добавил, что Kevadtorm — это удачный пример того, как можно проводить при пандемии военные учения и сохранять военную готовность.

Два стратегических бомбардировщика B-1 Lancer прилетели в Эстонию с авиабазы Эллсуорт в Южной Дакоте в США, в течение примерно 24-часового полета они заправлялись в воздухе. На центральном полигоне бомбардировщики, сбрасывая учебные бомбы, оказали поддержку подготовке авиационных наводчиков Эстонии, Соединенного Королевства и Дании.

"Сегодняшние тренировки по сотрудничеству показали, что для ВМС ни одна цель не является слишком далекой. Наши союзники, даже если они находятся на другой стороне земного шара, при необходимости могут оказаться на месте за считанные часы", — сказал глава ВМС полковник Рауно Сирк.

Бомбардировка с воздуха была интегрирована в боевые стрельбы учений Kevadtorm, что позволило скоординировать огонь наземных и воздушных войск в сотрудничестве с союзниками. Главной целью тренировки было отработать сотрудничество авиаподразделения с наземными подразделениями, важную роль в интегрировании двух видов войск играют авиационные наводчики, которые с передовой направляют атаки боевых самолетов на противника.