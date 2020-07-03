Болтон добавил, что согласен с сообщениями других бывших чиновников о том, что Трамп не обращал внимания на "негативную информацию", связанную с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, разведсообщество продолжало информировать Трампа, чтобы справиться с российскими угрозами, но президент "ворчал и жаловался по этому поводу".

Вместе с тем Болтон отказался отвечать на вопросы, касающиеся сообщения The New York Times о "сговоре" российской разведки с афганскими талибами*, сославшись на то, что не может раскрывать секретную информацию.

Накануне телеканал сообщал, что негативное отношение президента США Дональда Трампа к сообщениям, касающимся угрозы со стороны России, привело к тому, что представители разведки стали все реже включать эти данные в брифинги для президента. "По словам одного бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, у помощников президента было одно простое правило: никогда не касайся России", - заявил телеканал.

Когда брифинг включал разведданные, связанные с деятельностью РФ против США, включая доказательства ее вмешательства в американскую политику, Трамп "часто взрывался, требуя сообщить, почему они продолжают сосредотачиваться на России, зачастую подвергая сомнению сами сведения".

Вопрос о доверии Трампа разведывательной информации о РФ возник после публикации The New York Times, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала талибам* вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. Трамп назвал эту статью "фейковыми новостями", призванными навредить ему и республиканской партии.

В то же время советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил телеканалу Fox News, что сотрудник ЦРУ, которому поручили провести брифинги для президента, решил не докладывать ему о сообщениях, касающихся "сговора" России и талибов*, поскольку это были "непроверенные разведданные".

Контролирующие Палату представителей Конгресса США демократы настаивают на получении от разведсообщества исчерпывающей информации о "договоренностях" России с талибами. В случае, если эта информация подтвердится, они намерены инициировать включение этой проблемы в новый военный бюджет страны и ввести новые санкции против РФ.