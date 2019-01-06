США не выведут свои войска из Сирии до тех пор, пока власти Турции не дадут гарантий того, что они не будут нападать на находящихся там курдов. Об этом в воскресенье, 6 января, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в ходе визита в Израиль.
Среди условий вывода американских войск он также назвал окончательное уничтожение группировки "Исламское государство" (ИГ). На 7 января у Болтона запланирован визит в Турцию.
WSJ: Турция попросила поддержки у США
Турция попросила США оказать ей существенную военную поддержку с тем, чтобы Анкара смогла взять на себя основную роль в борьбе с ИГ в Сирии, сообщила 4 января газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленный источник в Соединенных Штатах. Речь идет о поддержке в авиации, транспорте и логистике.
Запрос Турции настолько обширен, то если Вашингтон решит его полностью выполнить, то он только расширит свое военное присутствие в Сирии, а не сократит его, сказал собеседник WSJ.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии 4 декабря 2018 года, заявив затем, что он будет осуществляться постепенно.
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