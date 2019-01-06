США поставили Турции два условия, при которых они выведут свои войска из Сирии. Джон Болтон требует от Анкары не нападать на курдов и уничтожить ИГ.
Johnas Boltonas
© Reuters / Scanpix

США не выведут свои войска из Сирии до тех пор, пока власти Турции не дадут гарантий того, что они не будут нападать на находящихся там курдов. Об этом в воскресенье, 6 января, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в ходе визита в Израиль.

Среди условий вывода американских войск он также назвал окончательное уничтожение группировки "Исламское государство" (ИГ). На 7 января у Болтона запланирован визит в Турцию.

WSJ: Турция попросила поддержки у США

Турция попросила США оказать ей существенную военную поддержку с тем, чтобы Анкара смогла взять на себя основную роль в борьбе с ИГ в Сирии, сообщила 4 января газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленный источник в Соединенных Штатах. Речь идет о поддержке в авиации, транспорте и логистике.

Запрос Турции настолько обширен, то если Вашингтон решит его полностью выполнить, то он только расширит свое военное присутствие в Сирии, а не сократит его, сказал собеседник WSJ.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии 4 декабря 2018 года, заявив затем, что он будет осуществляться постепенно.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Эвелин Ильвес: часто купаюсь голой, это для меня естественно (10)

Вернувшаяся из поездки в Норвегию домой на Хийумаа...

Болтон требует гарантий от Турции для полного вывода войск США из Сирии (3)

США поставили Турции два условия, при которых они...

Протесты "желтых жилетов": демонстранты в Париже вломились в министерство (1)

Официальный представитель французского правительства...

Женщин в Саудовской Аравии будут уведомлять о разводе по смс

В воскресенье в Саудовской Аравии вступает в силу...

В Грузии от свиного гриппа скончался еще один человек (2)

24-летний пациент госпиталя Зугдиди, предположительно,...

TOP новостей

В магазине Maxima в столичном ТЦ Akropolis собралось множество людей: началась распродажа (20)

6 января началась большая распродажа в магазине Maximа в...

В Литву идут холода: ближайшей ночью -16, на следующей неделе до -20 (10)

В воскресенье в Литве погода была приятной – местами...

Митрополит Епифаний получил томос об автокефалии украинской церкви (453)

В соборе Святого Георгия Победоносца в Стамбуле...

Что празднует Европа в дни православного Рождества (5)

6-7 января Русская православная церковь отмечает...

Президент Литвы: законопроект о запретной информации подлежит исправлению (35)

Литовский президент Даля Грибаускайте говорит, что...