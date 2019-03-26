Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя ситуацию о прибытии в Венесуэлу российских самолетов с военнослужащими, предупредил, что Вашингтон не станет терпеть вмешательство иностранных военных в дела Западного полушария.
"Соединенные Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных вооруженных сил в достижение странами Западного полушария общих целей демократии, безопасности и верховенства права", — написал Болтон в Twitter во вторник, 26 марта, добавив, что "венесуэльские военные должны поддержать народ Венесуэлы".
Советник Дональда Трампа подчеркнул, что Соединенные Штаты посылают в Венесуэлу продовольствие и лекарства, а не "ядерные бомбардировщики и спецназ для поддержки коррумпированного диктатора", отметив, что "Россия должна работать с международным сообществом" ради поддержки народа Венесуэлы.
По словам Болтона, глава Венесуэлы Николас Мадуро утратил поддержку венесуэльского народа, поэтому он полагается на поддержку Кубы и России, чтобы "узурпировать демократию и репрессировать невиновных гражданских лиц". Мадуро "становится еще более безрассудным и еще больше изолирует себя", заявил Болтон.
Ранее представитель венесуэльских властей пояснил, что российские военнослужащие прилетели в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".
По информации СМИ, в Венесуэлу были доставлены до сотни российских военных и около 35 тонн груза.
В феврале армия Венесуэлы была приведена в боевую готовность в связи с анонсированными ранее поставками гуманитарной помощи из США. Президент США Дональд Трамп пригрозил венесуэльским военным тяжелыми последствиями в том случае, если они продолжат поддерживать главу Венесуэлы Николаса Мадуро. "Если вы решитесь на этот путь, вы не избежите ответственности, не найдете легкого выхода и не сможете спастись, вы потеряете все", — заявил глава Белого дома.
Венесуэла уже около двух месяцев переживает острейший политический кризис. 22 января — сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок — в стране начались массовые акции протеста. На следующий день председатель оппозиционного Мадуро венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали его в качестве легитимного лидера.
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