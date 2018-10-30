Большинство жителей Латвии считает, что честным путем разбогатеть невозможно, показал опрос, проведенный в июле агентством социологических исследований SKDS.
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На просьбу ответить, можно ли, на ваш взгляд, в Латвии стать богатым честным путем, 68% опрошенных ответили отрицательно: 36% — полностью, еще 32% — скорее не согласны с этим утверждением.

24% респондентов ответили на этот вопрос утвердительно.

По сравнению с прошлогодним опросом удельный вес респондентов, считающих, что честным путем разбогатеть в Латвии невозможно, сократился на 3 процентных пункта. Больше всего таких респондентов было в 2000 году — 78%.

В опросе участвовали около 1000 респондентов.

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